Повідомили графік роботи продуктових ярмарків у Луцьку





Про це стало відомо сьогодні, 30 квітня, під час позачергового засідання виконавчого комітету,



Так, з метою забезпечення населення міста сільськогосподарською продукцією за помірними цінами в період карантину та підтримки сільськогосподарських виробників, вирішили дозволити щоденно, крім неділі, з 08.00 до 16.00 на період карантину сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам здійснювати торгівлю продукцією власного виробництва.



Окрім того, до таких ярмарків буде висунуто ряд вимог, дотримання яких допоможе уникнути загострення епідеміологічної ситуації:

- наявність документів, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів;

- розміщення продовольчих товарів у закритому торгівельному обладнанні, зокрема використовуючи плівку або пластик. Торгівля з рук та землі забороняється;

- відпуск товару у чисту тару (пакети, коробки, папір, тощо) з обов’язковим застосуванням одноразових рукавичок та спеціального інвентарю (щипців, лопаток, совків);

- торгівля в спеціальному одязі (фартух, головний убір, рукавички, захисна маска);

- наявність одноразових рукавичок для покупців або диспенсера з антисептиком;

- пропуск покупців до місць торгівлі тільки у захисних маскахідпуск товару покупцю без одягненої захисної маски забороняється;

- дотримання відстані між місцями торгівлі не менше трьох метрів;

обслуговування одним продавцем одного покупця з дотриманням відстані не менше, ніж 1,5 метра. Забезпечення дотримання відстані між іншими покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 метра;

- наявність на місці торгівлі цінників на товарах та таблички з найменуванням господарства, адресою його місця знаходження та телефоном;

- належний санітарний стан робочого місця та забезпечення його прибирання по завершенню торгівлі;

- дотримання правил та вимог щодо реалізації продукції відповідно до чинного законодавства;

- в разі виявлення у відвідувачів наявних симптомів ГРВІ, рекомендувати залишити ярмарок, з подальшим зверненням до сімейного лікаря.



Окрім того, допуск продавця до торгівельного місця здійснюватиметься лише після безконтактного температурного скрінінгу. У разі виявлення випадків перевищень температури продавців на територію ярмарку допущено не буде.



Контроль за поставленими вимогами здійснюватиметься працівниками луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області, управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України, департаменту муніципальної варти міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку дозволили працювати сільськогосподарським ярмаркам під час карантину. Розповіли, за яким графіком роботи вони працюватимуть.Про це стало відомо сьогодні, 30 квітня, під час позачергового засідання виконавчого комітету, йдеться на сайті мерії Луцька.Так, з метою забезпечення населення міста сільськогосподарською продукцією за помірними цінами в період карантину та підтримки сільськогосподарських виробників, вирішили дозволити щоденно, крім неділі, з 08.00 до 16.00 на період карантину сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам здійснювати торгівлю продукцією власного виробництва.Окрім того, до таких ярмарків буде висунуто ряд вимог, дотримання яких допоможе уникнути загострення епідеміологічної ситуації:- наявність документів, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів;- розміщення продовольчих товарів у закритому торгівельному обладнанні, зокрема використовуючи плівку або пластик. Торгівля з рук та землі забороняється;- відпуск товару у чисту тару (пакети, коробки, папір, тощо) з обов’язковим застосуванням одноразових рукавичок та спеціального інвентарю (щипців, лопаток, совків);- торгівля в спеціальному одязі (фартух, головний убір, рукавички, захисна маска);- наявність одноразових рукавичок для покупців або диспенсера з антисептиком;- пропуск покупців до місць торгівлі тільки у захисних маскахідпуск товару покупцю без одягненої захисної маски забороняється;- дотримання відстані між місцями торгівлі не менше трьох метрів;обслуговування одним продавцем одного покупця з дотриманням відстані не менше, ніж 1,5 метра. Забезпечення дотримання відстані між іншими покупцями в чергах не менше, ніж 1,5 метра;- наявність на місці торгівлі цінників на товарах та таблички з найменуванням господарства, адресою його місця знаходження та телефоном;- належний санітарний стан робочого місця та забезпечення його прибирання по завершенню торгівлі;- дотримання правил та вимог щодо реалізації продукції відповідно до чинного законодавства;- в разі виявлення у відвідувачів наявних симптомів ГРВІ, рекомендувати залишити ярмарок, з подальшим зверненням до сімейного лікаря.Окрім того, допуск продавця до торгівельного місця здійснюватиметься лише після безконтактного температурного скрінінгу. У разі виявлення випадків перевищень температури продавців на територію ярмарку допущено не буде.Контроль за поставленими вимогами здійснюватиметься працівниками луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області, управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України, департаменту муніципальної варти міської ради.

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