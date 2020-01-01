Гостям навіть наливали: на Волині під час карантину влаштували відкриття пекарні. ФОТО





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Нагадаємо, відповідно до рішення виконкому від 6-го квітня заборонено приготування та реалізація кавових та інших напоїв, а також розлив у присутності споживача з подальшою реалізацією пива та інших напоїв.



Як розповідають люди, на запитання, яке поставили “чоловіку на розливі” про те, чи знає він, що це порушення карантинних заходів, він відповів: “Це дезінфікуючий засіб всередину”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го квітня у Нововолинську в самому центрі на проспекті Дружби відчинилася пекарня з хлібом. Присутніх пригощали напоєм, який розливали в одноразові стаканчики, порушивши цим рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради щодо додаткових заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу.Про це повідомляє "Буг". Нагадаємо, відповідно до рішення виконкому від 6-го квітня заборонено приготування та реалізація кавових та інших напоїв, а також розлив у присутності споживача з подальшою реалізацією пива та інших напоїв.Як розповідають люди, на запитання, яке поставили “чоловіку на розливі” про те, чи знає він, що це порушення карантинних заходів, він відповів: “Це дезінфікуючий засіб всередину”.

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