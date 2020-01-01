Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників





Про це за підсумками переговорів заявив Глава адміністрації президента Польщі Кшиштоф Щерскій, передає



"Президенти обговорили варіанти можливого сценарію розморожування економічних контактів, особливо приїзду працівників з України в Польщу", - заявив Щерскій.



За його словами, це питання буде предметом домовленостей відповідно до рекомендацій служб, що відповідають за епідемічну безпеку в обох країнах, і потребами польського ринку праці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час сьогоднішніх переговорів президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди, сторони обговорили можливості для поїздок сезонних працівників.Про це за підсумками переговорів заявив Глава адміністрації президента Польщі, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби АП Польщі."Президенти обговорили варіанти можливого сценарію розморожування економічних контактів, особливо приїзду працівників з України в Польщу", - заявив Щерскій.За його словами, це питання буде предметом домовленостей відповідно до рекомендацій служб, що відповідають за епідемічну безпеку в обох країнах, і потребами польського ринку праці.

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