вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників

Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Під час сьогоднішніх переговорів президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди, сторони обговорили можливості для поїздок сезонних працівників.

Про це за підсумками переговорів заявив Глава адміністрації президента Польщі Кшиштоф Щерскій, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби АП Польщі.

"Президенти обговорили варіанти можливого сценарію розморожування економічних контактів, особливо приїзду працівників з України в Польщу", - заявив Щерскій.

За його словами, це питання буде предметом домовленостей відповідно до рекомендацій служб, що відповідають за епідемічну безпеку в обох країнах, і потребами польського ринку праці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, сезонні робітники, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скільки оптом за самальот вставших з колін?
Відповісти
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 травня
Сьогодні, 20:00
Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
Гостям навіть наливали: на Волині під час карантину влаштували відкриття пекарні. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Повідомили графік роботи продуктових ярмарків у Луцьку
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Польща повернула українців з віддалених країн Польща повернула українців з віддалених країн
01 квітень, 00:11
Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною
10 березень, 12:20
В Польщі закликають спростити умови роботи для українців В Польщі закликають спростити умови роботи для українців
27 лютий, 04:10
Дати шанс Україні, Грузії та Молдові: Польща наполягає на розширенні ЄС Дати шанс Україні, Грузії та Молдові: Польща наполягає на розширенні ЄС
25 лютий, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
Сьогодні, 16:14
 1
Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
 0
Гостям навіть наливали: на Волині під час карантину влаштували відкриття пекарні. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8