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Легендарний наставник «Динамо» потрапив у ТОП-10 найкращих тренерів в історії

Легендарний наставник «Динамо» потрапив у ТОП-10 найкращих тренерів в історії
Легендарний український тренер Валерій Лобановський увійшов у "десятку" найкращих коучів світу за версією авторитетного французького видання France Football.

Про це повідомляє Футбол24.

За версією France Football, Валерій Васильович посів 6 сходинку в цьому рейтингу.

Очолив список екс-тренер "Аякса" та "Барселони" Рінус Міхелс, другу сходинку посів екс- наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, замикає трійку – італійський фахівець Арріго Саккі.

Топ-10 клубних тренерів усіх часів від France Football:

1. Рінус Міхелс (Нідерланди);

2. Алекс Фергюсон (Шотландія);

3. Арріго Саккі (Італія);

4. Йохан Кройф (Нідерланди);

5. Хосеп Гвардіола (Іспанія);

6. Валерій Лобановський (СРСР / Україна);

7. Еленіо Еррера (Аргентина / Франція);

8. Карло Анчелотті (Італія);

9. Ернст Хаппель (Австрія);

10. Біл Шенклі (Шотландія).

Зазначимо, у топ-50 потрапив колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу, який розташувався на 41-й сходинці.

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Теги: футбол, Україна, світ, ТОП
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