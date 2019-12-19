Легендарний наставник «Динамо» потрапив у ТОП-10 найкращих тренерів в історії
Сьогодні, 01:11
Легендарний український тренер Валерій Лобановський увійшов у "десятку" найкращих коучів світу за версією авторитетного французького видання France Football.
Про це повідомляє Футбол24.
За версією France Football, Валерій Васильович посів 6 сходинку в цьому рейтингу.
Очолив список екс-тренер "Аякса" та "Барселони" Рінус Міхелс, другу сходинку посів екс- наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, замикає трійку – італійський фахівець Арріго Саккі.
Топ-10 клубних тренерів усіх часів від France Football:
1. Рінус Міхелс (Нідерланди);
2. Алекс Фергюсон (Шотландія);
3. Арріго Саккі (Італія);
4. Йохан Кройф (Нідерланди);
5. Хосеп Гвардіола (Іспанія);
6. Валерій Лобановський (СРСР / Україна);
7. Еленіо Еррера (Аргентина / Франція);
8. Карло Анчелотті (Італія);
9. Ернст Хаппель (Австрія);
10. Біл Шенклі (Шотландія).
Зазначимо, у топ-50 потрапив колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу, який розташувався на 41-й сходинці.
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Про це повідомляє Футбол24.
За версією France Football, Валерій Васильович посів 6 сходинку в цьому рейтингу.
Очолив список екс-тренер "Аякса" та "Барселони" Рінус Міхелс, другу сходинку посів екс- наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, замикає трійку – італійський фахівець Арріго Саккі.
Топ-10 клубних тренерів усіх часів від France Football:
1. Рінус Міхелс (Нідерланди);
2. Алекс Фергюсон (Шотландія);
3. Арріго Саккі (Італія);
4. Йохан Кройф (Нідерланди);
5. Хосеп Гвардіола (Іспанія);
6. Валерій Лобановський (СРСР / Україна);
7. Еленіо Еррера (Аргентина / Франція);
8. Карло Анчелотті (Італія);
9. Ернст Хаппель (Австрія);
10. Біл Шенклі (Шотландія).
Зазначимо, у топ-50 потрапив колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу, який розташувався на 41-й сходинці.
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