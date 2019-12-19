Легендарний наставник «Динамо» потрапив у ТОП-10 найкращих тренерів в історії

Валерій Лобановський увійшов у "десятку" найкращих коучів світу за версією авторитетного французького видання France Football.



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За версією France Football, Валерій Васильович посів 6 сходинку в цьому рейтингу.



Очолив список екс-тренер "Аякса" та "Барселони" Рінус Міхелс, другу сходинку посів екс- наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, замикає трійку – італійський фахівець Арріго Саккі.



Топ-10 клубних тренерів усіх часів від France Football:



1. Рінус Міхелс (Нідерланди);



2. Алекс Фергюсон (Шотландія);



3. Арріго Саккі (Італія);



4. Йохан Кройф (Нідерланди);



5. Хосеп Гвардіола (Іспанія);



6. Валерій Лобановський (СРСР / Україна);



7. Еленіо Еррера (Аргентина / Франція);



8. Карло Анчелотті (Італія);



9. Ернст Хаппель (Австрія);



10. Біл Шенклі (Шотландія).



Зазначимо, у топ-50 потрапив колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу, який розташувався на 41-й сходинці.

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