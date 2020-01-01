Українки надіслали з Італії гроші на захисні костюми волинським медикам. ФОТО

Четверо волинянок, які живуть в Італії, вирішили допомогти волинським медикам та зібрали гроші на засоби захисту від корона вірусу.Кошти, які зібрали українки, витратили на захисні костюми нововолинських лікарів та медиків амбулаторії селища Благодатне, - йдеться у дописі медпрацівниціна сторінці «Я ❤ Нововолинськ» у фейсбуці.3 жінки, які вирішили допомогти медикам, родом з Нововолинська, ще одна благодійниця з Благодатного. Наразі вони проживають у місті Пйомбіно.Протягом трьох днів жінки перерахували 30 000 гривень. За ці кошти вдалося придбати 70 якісних одноразових захисних комбінезонів по 200 гривень та 1000 одноразових медичних масок по 17 гривень. 10 захисних костюмів та 50 масок передали через головного лікаря ПМСД медикам амбулаторії смт Благодатне.«Я була розчулена до сліз тим дзвінком і допомогою з Італії. Дівчата, які самі знаходяться в пеклі епідемії, відчуваючи розуміючи і на власних очах переживаючи всю небезпеку коронавірусу, першими підтримали працівників Нововолинського відділення ЕМД», - йдеться у дописі Алли Литвинюк.Волинянки в Італії зазначили, що вони хочуть чимось допомогти вдома.«В Україні у нас батьки, діти, родина і ми хочемо хоч чимось допомогти вам вдома. Ми бачимо, яка біда і трагедія відбувається в Італії від епідемії. І це з їхніми можливостями. Дивлячись на це, ми дуже боїмося за Україну, за вас», - передала слова українок в Італії Алла Литвинюк і додала: «Для мене цей дзвіночок з далекої Італії, на цей час з центру епідемії коронавірусу, від зовсім чужих і не знайомих людей, став дуже важливим і ціннім у житті. Таке не забувається. Ще раз їм хочу щиро подякувати, обійняти їх. Нажаль, дівчата не захотіли щоб називала їх прізвища та прізвища їх родичів з Нововолинська (Яна, Валентина та Вікторія), які нам допомагали».