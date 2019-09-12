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У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО

У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО
У Нововолинську правоохоронці затримали групу чоловіків, які займалися торгівлею наркотиків .

Співробітники управління протидії наркозлочинності спільно із працівниками Нововолинського відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури припинили злочинну діяльність трьох жителів Нововолинська, - йдеться у повідомленні пресслужби ГУНП у Волинській області.

Чоловіки протягом декількох місяців займалися збутом бупренорфіну на території міста. Зловмисникам загрожує від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО

Сьогодні під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили наркотичну речовину бупренорфін, котру вони зберігали з метою збуту, гроші здобуті від злочинної діяльності та інші речові докази. Зловмисникам 29, 37 та 39 років. Двоє із них раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності.
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО


Загалом поліцейські задокументували шість фактів злочинної діяльності наркоторговців.
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у інкримінованих злочинах, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Усім трьом підозрюваним суд обрав міру запобіжного заходу. Двом із них – тримання під вартою терміном 60 діб із правом внесення застави, третьому фігуранту – домашній арешт. Триває досудове слідство.

У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО

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Теги: поліція, Волинь, наркотики, Нововолинськ
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