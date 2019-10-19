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Ще три населених пункти на Волині мають 4G

Ще три населених пункти на Волині мають 4G
Національний телекомоператор «Київстар» збільшив покриття мережі 4G ще у 496 населених пунктах в 11 областях України.

Сьогодні ця мережа охоплює уже понад 11 тисяч міст і сіл, - про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на пресслужбу оператора.

«Київстар збільшив покриття мережі 4G в 11 областях України, де підключив до ще 496 населених пунктів. Завдяки цьому ще 300 тисяч мешканців України отримали можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом.

Зокрема, на Волині можливість користуватися швидкісним інтернетом матимуть жителі Торчина, Любешева та Велимча.

Технологія LTE (4G) відрізняється більш високою швидкістю передачі даних. Тому дедалі більше абонентів переходять на новий стандарт зв’язку. Так, уже 7,8 млн абонентів Київстар замінили SIM-картки на USIM, які потрібні для роботи в мережі 4G.

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Теги: Волинь, інтернет, Київстар
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