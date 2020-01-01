На Львівщині через спалах коронавірусу ізолювали село





Про це повідомляє



Так, поліцейські патрулюють біля основних виїздів та в’їздів з села. Другорядні — перекриті бетонними плитами. У село пускають лише місцевих жителів. Зранку та ввечері усім, хто в’їжджає в населений пункт міряють температуру.



«Ми міряємо температуру зранку, з сьомої до десятої та після обіду, з шістнадцятої до вісімнадцятої. Це час, коли люди повертаються додому», — розповів дільничний інспектор Тарас Король.



Як повідомив голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у селі підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус.



«У нашому селищі проживає близько 7 тисяч населення. Ми знаємо про цих 20 хворих. Саме тому ми вимірюємо температуру людям, обмежили в’їзд в село, щоб мати більше інформації про інших жителів. Такі заходи будуть впродовж двох наступних днів. А далі будемо вирішувати», — розповів Керницький.



Загальна кількість людей, які контактували з інфікованими — 140. Найближчими днями усіх їх мають протестувати.



У населеному пункті 30 квітня провели дезінфекцію вулиць. Ще мають провести дезінфекцію під’їздів у будинках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині через спалах коронавірусного захворювання COVID-19 у селі Давидів частково обмежили в’їзд та виїзд.Про це повідомляє hromadske Так, поліцейські патрулюють біля основних виїздів та в’їздів з села. Другорядні — перекриті бетонними плитами. У село пускають лише місцевих жителів. Зранку та ввечері усім, хто в’їжджає в населений пункт міряють температуру.«Ми міряємо температуру зранку, з сьомої до десятої та після обіду, з шістнадцятої до вісімнадцятої. Це час, коли люди повертаються додому», — розповів дільничний інспекторЯк повідомив голова Давидівської ОТГу селі підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус.«У нашому селищі проживає близько 7 тисяч населення. Ми знаємо про цих 20 хворих. Саме тому ми вимірюємо температуру людям, обмежили в’їзд в село, щоб мати більше інформації про інших жителів. Такі заходи будуть впродовж двох наступних днів. А далі будемо вирішувати», — розповів Керницький.Загальна кількість людей, які контактували з інфікованими — 140. Найближчими днями усіх їх мають протестувати.У населеному пункті 30 квітня провели дезінфекцію вулиць. Ще мають провести дезінфекцію під’їздів у будинках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію