На Львівщині через спалах коронавірусу ізолювали село
Сьогодні, 00:14
На Львівщині через спалах коронавірусного захворювання COVID-19 у селі Давидів частково обмежили в’їзд та виїзд.
Про це повідомляє hromadske.
Так, поліцейські патрулюють біля основних виїздів та в’їздів з села. Другорядні — перекриті бетонними плитами. У село пускають лише місцевих жителів. Зранку та ввечері усім, хто в’їжджає в населений пункт міряють температуру.
«Ми міряємо температуру зранку, з сьомої до десятої та після обіду, з шістнадцятої до вісімнадцятої. Це час, коли люди повертаються додому», — розповів дільничний інспектор Тарас Король.
Як повідомив голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у селі підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус.
«У нашому селищі проживає близько 7 тисяч населення. Ми знаємо про цих 20 хворих. Саме тому ми вимірюємо температуру людям, обмежили в’їзд в село, щоб мати більше інформації про інших жителів. Такі заходи будуть впродовж двох наступних днів. А далі будемо вирішувати», — розповів Керницький.
Загальна кількість людей, які контактували з інфікованими — 140. Найближчими днями усіх їх мають протестувати.
У населеному пункті 30 квітня провели дезінфекцію вулиць. Ще мають провести дезінфекцію під’їздів у будинках.
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Про це повідомляє hromadske.
Так, поліцейські патрулюють біля основних виїздів та в’їздів з села. Другорядні — перекриті бетонними плитами. У село пускають лише місцевих жителів. Зранку та ввечері усім, хто в’їжджає в населений пункт міряють температуру.
«Ми міряємо температуру зранку, з сьомої до десятої та після обіду, з шістнадцятої до вісімнадцятої. Це час, коли люди повертаються додому», — розповів дільничний інспектор Тарас Король.
Як повідомив голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у селі підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус.
«У нашому селищі проживає близько 7 тисяч населення. Ми знаємо про цих 20 хворих. Саме тому ми вимірюємо температуру людям, обмежили в’їзд в село, щоб мати більше інформації про інших жителів. Такі заходи будуть впродовж двох наступних днів. А далі будемо вирішувати», — розповів Керницький.
Загальна кількість людей, які контактували з інфікованими — 140. Найближчими днями усіх їх мають протестувати.
У населеному пункті 30 квітня провели дезінфекцію вулиць. Ще мають провести дезінфекцію під’їздів у будинках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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