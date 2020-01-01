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На Львівщині через спалах коронавірусу ізолювали село

На Львівщині через спалах коронавірусу ізолювали село
На Львівщині через спалах коронавірусного захворювання COVID-19 у селі Давидів частково обмежили в’їзд та виїзд.

Про це повідомляє hromadske.

Так, поліцейські патрулюють біля основних виїздів та в’їздів з села. Другорядні — перекриті бетонними плитами. У село пускають лише місцевих жителів. Зранку та ввечері усім, хто в’їжджає в населений пункт міряють температуру.

«Ми міряємо температуру зранку, з сьомої до десятої та після обіду, з шістнадцятої до вісімнадцятої. Це час, коли люди повертаються додому», — розповів дільничний інспектор Тарас Король.

Як повідомив голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у селі підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус.

«У нашому селищі проживає близько 7 тисяч населення. Ми знаємо про цих 20 хворих. Саме тому ми вимірюємо температуру людям, обмежили в’їзд в село, щоб мати більше інформації про інших жителів. Такі заходи будуть впродовж двох наступних днів. А далі будемо вирішувати», — розповів Керницький.

Загальна кількість людей, які контактували з інфікованими — 140. Найближчими днями усіх їх мають протестувати.

У населеному пункті 30 квітня провели дезінфекцію вулиць. Ще мають провести дезінфекцію під’їздів у будинках.

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Теги: Львівщина, коронавірус, карантин
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