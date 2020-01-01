Прем'єр-міністр Росії захворів на коронавірус
30 квітень, 23:35
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заразився коронавірусом.
Про це він сам оголосив в ефірі телеканалу «Росія-24», - повідомляє Дождь.
Мішустін повідомив президенту Володимиру Путіну, що йде на самоізоляцію, а уряд продовжить роботу в штатному режимі. Він також запропонував призначити виконуючим обов'язки прем'єра першого віце-прем'єра Андрія Білоусова.
«Тільки що стало відомо, що тести, які я здав на коронавірус, дали позитивний результат. У зв'язку з цим і відповідно до вимог Росспоживнагляду я повинен дотримуватися самоізоляції, виконувати приписи лікарів. Це необхідно зробити, щоб убезпечити моїх колег », - сказав Мішустін.
Про своє самопочуття Мішустін не повідомив. «Відкриті медіа» з посиланням на джерело в апараті уряду повідомили, що у прем'єра висока температура і кашель.
За інформацією «Коммерсанта», в уряді, крім Мішустина, також є заражені коронавірусом, вони знаходяться в режимі самоізоляції і працюють з дому. Сам прем'єр сказав газеті, що відчуває себе нездоровим.
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Про це він сам оголосив в ефірі телеканалу «Росія-24», - повідомляє Дождь.
Мішустін повідомив президенту Володимиру Путіну, що йде на самоізоляцію, а уряд продовжить роботу в штатному режимі. Він також запропонував призначити виконуючим обов'язки прем'єра першого віце-прем'єра Андрія Білоусова.
«Тільки що стало відомо, що тести, які я здав на коронавірус, дали позитивний результат. У зв'язку з цим і відповідно до вимог Росспоживнагляду я повинен дотримуватися самоізоляції, виконувати приписи лікарів. Це необхідно зробити, щоб убезпечити моїх колег », - сказав Мішустін.
Про своє самопочуття Мішустін не повідомив. «Відкриті медіа» з посиланням на джерело в апараті уряду повідомили, що у прем'єра висока температура і кашель.
За інформацією «Коммерсанта», в уряді, крім Мішустина, також є заражені коронавірусом, вони знаходяться в режимі самоізоляції і працюють з дому. Сам прем'єр сказав газеті, що відчуває себе нездоровим.
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