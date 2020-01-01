В Таджикистані заборонили називати дітей російськими іменами





Про це повідомляє



Тепер свідоцтва про народження в країні будуть видаватися з виключенням суфіксів, характерних для російської мови - "вич", "ов", "їв", "єва", "івна".



Норма не буде поширюватися на представників національних меншин, які мають право самі вибирати, які суфікси до прізвища та по батькові варто вказувати під час реєстрації своїх новонароджених дітей.



Громадян, які вже носять імена і прізвища в "російському форматі", зміни не торкнуться - принаймні, поки що.



Поправки в закон вносяться з метою "відродження національних імен".



Кампанія щодо відмови від імен і прізвищ у слов'янському форматі почалася в Таджикистані в 2007 році.



Нагадаємо, в 2007 році тодішній президент Таджикистану Емомалі Рахмонов змінив прізвище на Рахмон. Його приклад наслідували багато чиновників.

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