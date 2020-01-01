За рік волинські лісгоспи заплатили понад 325 мільйонів гривень податків
Сьогодні, 07:32
Підприємства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства сплачують мільйонні суми податків у бюджети держави та місцевих громад.
Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.
У 2019 році лісгоспи заплатили 325 мільйонів 813 тисяч гривень (134 млн 540 тис. грн сплатили до Державного бюджету, 115 млн 656 тис. грн – до місцевого бюджету; сума єдиного соціального внеску – 75 млн 617 тис. грн).
За І квартал 2020-го до бюджетів усіх рівнів уже сплатили 77 млн 287 тис. грн, з них до Державного бюджету 39 млн 685 тис. грн. А до місцевих бюджетів за цей період року надійшло понад 21 млн грн.
Сума єдиного соціального внеску у І кварталі 2020-го становить 16 млн 504 тис. грн.
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Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.
У 2019 році лісгоспи заплатили 325 мільйонів 813 тисяч гривень (134 млн 540 тис. грн сплатили до Державного бюджету, 115 млн 656 тис. грн – до місцевого бюджету; сума єдиного соціального внеску – 75 млн 617 тис. грн).
За І квартал 2020-го до бюджетів усіх рівнів уже сплатили 77 млн 287 тис. грн, з них до Державного бюджету 39 млн 685 тис. грн. А до місцевих бюджетів за цей період року надійшло понад 21 млн грн.
Сума єдиного соціального внеску у І кварталі 2020-го становить 16 млн 504 тис. грн.
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Коментарі 1
Кормушка, яка день і ніч працює. Дачки і тачки вже купують за кордоном.Підприємства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства це Паразити, які крадуть і знищують природу.
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