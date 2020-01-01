За рік волинські лісгоспи заплатили понад 325 мільйонів гривень податків

Підприємства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства сплачують мільйонні суми податків у бюджети держави та місцевих громад.Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.У 2019 році лісгоспи заплатили 325 мільйонів 813 тисяч гривень (134 млн 540 тис. грн сплатили до Державного бюджету, 115 млн 656 тис. грн – до місцевого бюджету; сума єдиного соціального внеску – 75 млн 617 тис. грн).За І квартал 2020-го до бюджетів усіх рівнів уже сплатили 77 млн 287 тис. грн, з них до Державного бюджету 39 млн 685 тис. грн. А до місцевих бюджетів за цей період року надійшло понад 21 млн грн.Сума єдиного соціального внеску у І кварталі 2020-го становить 16 млн 504 тис. грн.