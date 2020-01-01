«До туалету боляче було ходити», - ексгравець «Волині» про тренування Кварцяного

Дмитро Задерецький, який зараз грає за житомирське "Полісся", згадав свої перші збори під керівництвом Віталія Кварцяного.



Про це футболіст розповів для



Півзахисник пригадав, що на перших зборах думав: "Куди потрапив?", оскільки навантаження легендарного волинського тренера були просто шаленими.



"Коли я прийшов, то тренувань з собакою вже не було. А бронежилети дуже добре пам’ятаю, тоді думав, що люди просто не в собі. Ну, на кшталт, навіщо треба ці кроси в бронежилетах, або ж матчі з районними чи обласними командами, де ми в "броніках" бігали. Там взагалі ми бігали по тайму, було й таке, на другий тайм виходиш, а бронежилет вже наскрізь мокрий від поппереднього гравця, який в першому таймі відбігав. Памятаю, біжиш і падаєш, а зупинитися вже не можеш, доводилося просто падати, а що робити?" - розповів Задерецький.



На думку футболіста, такі навантаження і допомагали футболістам.

Задерецький пригадав, що в Євпаторії у гравців "Волині" було по чотири-п'ять тренувань в день було. Розпорядок дня був таким: зарядка, потім "хрестоносців" чекала вівсянка, потім за дві години ще тренування, тренажерка, тренування на полі, аквааеробіка.



"У Кварцяного ж як, там не було такого що по 25 чи 30 хвилин тайми - грали, поки він бачив, що вже ніхто бігати не може. І от в такому режимі трьох днів вистачало, щоб до туалету боляче було ходити, бо сідати на стілець через крепатуру було важко", - розповів футболіст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній хавбек "Волині", який зараз грає за житомирське "Полісся", згадав свої перші збори під керівництвом Віталія Кварцяного.Про це футболіст розповів для uafootball Півзахисник пригадав, що на перших зборах думав: "Куди потрапив?", оскільки навантаження легендарного волинського тренера були просто шаленими."Коли я прийшов, то тренувань з собакою вже не було. А бронежилети дуже добре пам’ятаю, тоді думав, що люди просто не в собі. Ну, на кшталт, навіщо треба ці кроси в бронежилетах, або ж матчі з районними чи обласними командами, де ми в "броніках" бігали. Там взагалі ми бігали по тайму, було й таке, на другий тайм виходиш, а бронежилет вже наскрізь мокрий від поппереднього гравця, який в першому таймі відбігав. Памятаю, біжиш і падаєш, а зупинитися вже не можеш, доводилося просто падати, а що робити?" - розповів Задерецький.На думку футболіста, такі навантаження і допомагали футболістам.Задерецький пригадав, що в Євпаторії у гравців "Волині" було по чотири-п'ять тренувань в день було. Розпорядок дня був таким: зарядка, потім "хрестоносців" чекала вівсянка, потім за дві години ще тренування, тренажерка, тренування на полі, аквааеробіка."У Кварцяного ж як, там не було такого що по 25 чи 30 хвилин тайми - грали, поки він бачив, що вже ніхто бігати не може. І от в такому режимі трьох днів вистачало, щоб до туалету боляче було ходити, бо сідати на стілець через крепатуру було важко", - розповів футболіст.

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