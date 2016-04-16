Коли в Україні відбудеться ЗНО





Про це повідомила т.в.о. Міністра освіти Любомира Мандзій під час онлайн-конференції, - пише



Випускники отримають документи про освіту після проведення ДПА у формі ЗНО. Ми плануємо, що це відбудеться наприкінці липня. З 25 червня до 17 липня відбудеться основна сесія ЗНО, – повідомила Любомира Мандзій.



І додала, що забезпечення безпеки під час ЗНО – це питання, над яким МОН наразі працює.



Також вона зазначила, що навчальний рік триватиме до 1-го липня. Випускники зможуть отримати документи до кінця липня.

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