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Коли в Україні відбудеться ЗНО

Коли в Україні відбудеться ЗНО
У Міністерстві освіти та науки України планують, що ЗНО відбудеться в період з 25 червня по 17 липня.

Про це повідомила т.в.о. Міністра освіти Любомира Мандзій під час онлайн-конференції, - пише Всеосвіта.

Випускники отримають документи про освіту після проведення ДПА у формі ЗНО. Ми плануємо, що це відбудеться наприкінці липня. З 25 червня до 17 липня відбудеться основна сесія ЗНО, – повідомила Любомира Мандзій.

І додала, що забезпечення безпеки під час ЗНО – це питання, над яким МОН наразі працює.

Також вона зазначила, що навчальний рік триватиме до 1-го липня. Випускники зможуть отримати документи до кінця липня.

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Теги: освіта, ЗНО, Україна
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