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Збірку оповідань луцької письменниці видали в США

Збірку оповідань луцької письменниці видали в США
У Сполучених Штатах Америки видали збірку оповідань відомої української письменниці, уродженки Луцька Оксани Забужко.

Збірка оповідань Your Ad Could Go Here - "Тут могла бути ваша реклама" входила до списку найочікуваніших літературних новинок 2020 року за версією The New York Times, - пише "Газета ua".

До американського видання ввійшли 8 із 12 творів зі збірки "Після третього дзвінка вхід до зали забороняється".

За словами письменниці, зараз вона мала бути в Нью-Йорку на презентації. Тур по США був запланований до кінця травня.

"Об'єктивна істина та персональні міфології стикаються у збірці оповідань Забужко, що зосереджується на питанні, якою є правда в цей поточний момент. Вона відправляє читачів у мандрівку від тріумфу Помаранчевої революції до особистих перемог над кумівством та суперництвом між дітьми, спонукаючи нас замислитися над тим, як все могло би бути, вводячи в ці захопливі історії елементи міфу та казки", - йдеться у відгуку PEN America.

Книжка вийшла у видавництві Amazon Crossing. Над перекладом працювали Галина Гринь, Аскольд Мельничук, Ніна Мюррей, Марко Царинник та Марта Горбань.

На сайті Amazon збірка коштує $14,95 у твердій обкладинці та $10,99 - у м'якій.

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Теги: Оксана Забужко
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