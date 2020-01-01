вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 1 травня

Курс валют у Луцьку на 1 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.801, а продаж – 27.198.

Євро при купівлі становить – 28.859, продажу – 29.499.

Курс російського рубля: купівля – 0.317, продаж – 0.372.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.650, продаж – 6.583.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зо добу – 27 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 травня
Сьогодні, 10:32
Майстра лісу волинського лісгоспу «на гарячому» піймали на крадіжці
Сьогодні, 10:03
Курс валют у Луцьку на 1 травня
Сьогодні, 09:10
Збірку оповідань луцької письменниці видали в США
Сьогодні, 08:35
За рік волинські лісгоспи заплатили понад 325 мільйонів гривень податків
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 29 квітня Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 29 квітня
29 квітень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 28 квітня Курс валют у Луцьку на 28 квітня
28 квітень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 20 квітня Курс валют у Луцьку на 20 квітня
20 квітень, 09:15
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня
18 квітень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
30 квітень, 16:14
 1
PremierCity запустив безпрограшну акцію на посткарантинне кіно*
Сьогодні, 14:37
 0
Де на Волині запрацювали ринки та фермерські ярмарки
Сьогодні, 14:10
 0
Заступниця начальника поліції Волині заявила про незаконне звільнення з посади
Сьогодні, 13:45
 0
На Мар’янівському водосховищі «засікли» браконьєрів із сітками
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8