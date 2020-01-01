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Майстра лісу волинського лісгоспу «на гарячому» піймали на крадіжці

Майстра лісу волинського лісгоспу «на гарячому» піймали на крадіжці
Зафіксували факт учора ввечері, 30 квітня, працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Ківерцівське ЛГ».

Юрія Б., який на згаданому підприємстві займає посаду майстра лісу Ківерцівського лісництва, затримано «на гарячому». У скоєному він зізнався, – пише пресслужба ВОУЛМГ.

Про факт одразу повідомили до правоохоронних структур. Тривають слідчі дії.

Зважаючи на непрості обставини – факт скоєння самовільної порубки та крадіжки деревини посадовою особою підприємства, ДП «Ківерцівське ЛГ» також проведуть необхідну перевірку – для встановлення реальної ситуації та масштабів завданої шкоди.

Щодо Юрія Б. приймуть відповідні рішення та зроблять все можливе, щоб він сплатив завдані державі збитки та поніс заслужене покарання.

Зазначають також, що Волинське ОУЛМГ і зокрема у ДП «Ківерцівське ЛГ» зацікавлені у виявленні працівників, які зловживають службовим становищем і здатні на скоєння таких злочинів.

«Жоден подібний випадок не станемо замовчувати. Будемо і надалі працювати над тим, щоб такі люди не були дотичними до лісової галузі взагалі», – пишуть лісівники.

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Теги: ВОУЛМГ, ліс, Волинь, Ківерці, крадіжка
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Коментарі 1
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Взяв колоду і відразу спіймали, фотографії....А самі фури заганяють!
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