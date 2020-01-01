У селі на Волині встановлюватимуть блок-пости





Члени комісії зібралися вчора, 30 квітня, –



За інформацією завідувача Любешівського районного лабораторного відділення Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олени Іванчук, станом на 30 квітня у с. Люб’язь Любешівського району за результатами ПЛР-дослідження зареєстрували перші 4 випадки коронавірусної інфекції. Зазначені випадки підтвердились в одній сім’ї у 4 дорослих осіб. Хворі знаходяться на самоізоляції і перебувають на амбулаторному лікуванні в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради».



Наразі проводять робота із встановлення контактів хворих з родичами та односельцями. Усім рекомендують дотримуватись самоізоляції та в разі появи симптомів респіраторних захворювань, телефонувати до сімейних лікарів, які проводитимуть ПЛР-тести.



В осіб, які мали контакти з хворими відберуть біологічні матеріали для проведення дослідження на наявність коронавірусної інфекції.



Комісія вирішила встановити блок-пости при в’їзді в село Люб’язь, забезпечити патрулювання поліції на вулицях та провести профілактичну дезінфекцію вулиць.



Аби не допустити подальшого поширення коронавірусної інфекції, голова комісії Юлія Андріївна зосередила увагу усіх служб на своєчасному реагуванні та вжитті заходів щодо посилення режиму роботи закладів села Люб’язь, які продовжують діяльність в період карантину, а саме: забезпечення проведення профілактичної дезінфекції приміщень, недопущення скупчення людей



«Ми повинні робити все, що від нас залежить для того, щоб не допустити поширення цієї недуги у нашому районі. Враховуючи ситуацію, що склалася, ми маємо дотримуватись таких жорстких рішень, бо тільки так можна розірвати ланцюжки контактів із хворими», – зазначила Юлія Андріївна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі збільшенням випадків виникнення коронавірусної інфекції на території Любешівського району, відбулось позачергове засідання Любешівської місцевої комісії з питань ТЕБ та НС. Під час засідання вирішили встановити блокпости при в'їзді в село любязь.Члени комісії зібралися вчора, 30 квітня, – пишуть на сайті Любешівської райдержадміністрації у Facebook.За інформацією завідувача Любешівського районного лабораторного відділення Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 30 квітня у с. Люб’язь Любешівського району за результатами ПЛР-дослідження зареєстрували перші 4 випадки коронавірусної інфекції. Зазначені випадки підтвердились в одній сім’ї у 4 дорослих осіб. Хворі знаходяться на самоізоляції і перебувають на амбулаторному лікуванні в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради».Наразі проводять робота із встановлення контактів хворих з родичами та односельцями. Усім рекомендують дотримуватись самоізоляції та в разі появи симптомів респіраторних захворювань, телефонувати до сімейних лікарів, які проводитимуть ПЛР-тести.В осіб, які мали контакти з хворими відберуть біологічні матеріали для проведення дослідження на наявність коронавірусної інфекції.Комісія вирішила встановити блок-пости при в’їзді в село Люб’язь, забезпечити патрулювання поліції на вулицях та провести профілактичну дезінфекцію вулиць.Аби не допустити подальшого поширення коронавірусної інфекції, голова комісіїзосередила увагу усіх служб на своєчасному реагуванні та вжитті заходів щодо посилення режиму роботи закладів села Люб’язь, які продовжують діяльність в період карантину, а саме: забезпечення проведення профілактичної дезінфекції приміщень, недопущення скупчення людей«Ми повинні робити все, що від нас залежить для того, щоб не допустити поширення цієї недуги у нашому районі. Враховуючи ситуацію, що склалася, ми маємо дотримуватись таких жорстких рішень, бо тільки так можна розірвати ланцюжки контактів із хворими», – зазначила Юлія Андріївна.

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