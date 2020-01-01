Зо добу – 27 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 травня

На Волині за останню добу зареєстрували 27 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (9), Луцький район (5), Любешівський район (4), м. Нововолинськ (3), Ківерцівський район (3), Камінь-Каширський район (2), Маневицький район (1). Одужало 4 особи.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Всього у Волинській області станом на 10.00 год. 1 травня зареєстрували 307 випадів COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.Одужало 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 92 випадки, в т.ч. 2 летальних;м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;Старовижівський район – 42 випадки, в т.ч. 1 летальний;Ківерцівський район – 27 випадків;Ковельський район – 24 випадки;Луцький район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 18 випадків;Володимир-Волинський район – 11 випадків;Іваничівський район – 5 випадків;Камінь-Каширський район – 5 випадків;Рожищенський район – 4 випадки;Любешівський район – 4 випадки;Маневицький район – 3 випадки;Шацький район – 2 випадки;Ратнівський район – 1 випадок;Локачинський район – 1 випадок;Турійський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 2093 особи, в тому числі за останню добу – 112 осіб.