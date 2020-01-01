Зо добу – 27 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 травня
Сьогодні, 10:32
На Волині за останню добу зареєстрували 27 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (9), Луцький район (5), Любешівський район (4), м. Нововолинськ (3), Ківерцівський район (3), Камінь-Каширський район (2), Маневицький район (1). Одужало 4 особи.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Всього у Волинській області станом на 10.00 год. 1 травня зареєстрували 307 випадів COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Одужало 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 92 випадки, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Старовижівський район – 42 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Ківерцівський район – 27 випадків;
Ковельський район – 24 випадки;
Луцький район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Володимир-Волинський район – 11 випадків;
Іваничівський район – 5 випадків;
Камінь-Каширський район – 5 випадків;
Рожищенський район – 4 випадки;
Любешівський район – 4 випадки;
Маневицький район – 3 випадки;
Шацький район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Локачинський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 2093 особи, в тому числі за останню добу – 112 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Всього у Волинській області станом на 10.00 год. 1 травня зареєстрували 307 випадів COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Одужало 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 92 випадки, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Старовижівський район – 42 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Ківерцівський район – 27 випадків;
Ковельський район – 24 випадки;
Луцький район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Володимир-Волинський район – 11 випадків;
Іваничівський район – 5 випадків;
Камінь-Каширський район – 5 випадків;
Рожищенський район – 4 випадки;
Любешівський район – 4 випадки;
Маневицький район – 3 випадки;
Шацький район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Локачинський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 2093 особи, в тому числі за останню добу – 112 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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