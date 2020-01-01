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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 10 861 випадок коронавірусу, з них на Волині – 307: ситуація станом на ранок 1 травня

В Україні – 10 861 випадок коронавірусу, з них на Волині – 307: ситуація станом на ранок 1 травня
Підтвердили 10 861 випадок COVID-19, з них 455 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 754 дітей та 2 154 медиків. Усього в Україні дослідили 118 545 зразків методом ПЛР.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

На амбулаторному лікуванні знаходиться 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей та 1 785 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 3 335 осіб, з них 144 дітей та 369 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини, у тому числі одна дитина та 10 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 1413 пацієнти вже одужали, з них 311 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 425 (145 одужали);
Волинська обл. — 307 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 364 (63 одужали);
Донецька обл. — 70 (12 одужали);
Житомирська обл. — 390 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 432 (53 одужали);
Запорізька обл. — 260 (61 одужали);
Івано-Франківська обл. — 899 (72 одужали);
м. Київ — 1 453 (80 одужали);
Київська обл. — 694 (74 одужали);
Кіровоградська обл. — 392 (114 одужали);
Львівська обл. — 454 (87 одужали);
Луганська обл. — 35 (5 одужали);
Миколаївська обл. — 126 (6 одужали);
Одеська обл. — 296 (17 одужали);
Полтавська обл. — 211 (22 одужали);
Рівненська обл. — 658 (62 одужали);
Сумська обл. —103 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 793 (93 оужали);
Харківська обл. — 274 (26 одужали);
Херсонська обл. — 120 (44 одужали);
Хмельницька обл. — 92 (26 одужали);
Черкаська обл. — 296 (63 одужали);
Чернівецька обл. — 1667 (123 одужали);
Чернігівська обл. — 50 (6 одужали).

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба, Україна
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