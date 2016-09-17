На Волині поліція вилучила у селян понад 100 колод деревини сумнівного походження





Правоохоронці з’ясовують походження лісу. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації



Деревину сумнівного походження правоохоронці виявили на території домогосподарств жителів сіл Заячівка та Кричевичі. Жодних документів, котрі засвідчували б легальність походження лісу, у громадян не було.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виявлені колоди вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень, до шести місяців арешту, або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 30 квітня, в Ковельському районі співробітники поліції вилучили понад 100 колод деревини різних порід та діаметру без відповідних документів.Правоохоронці з’ясовують походження лісу. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Деревину сумнівного походження правоохоронці виявили на території домогосподарств жителів сіл Заячівка та Кричевичі. Жодних документів, котрі засвідчували б легальність походження лісу, у громадян не було.На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виявлені колоди вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень, до шести місяців арешту, або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.

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