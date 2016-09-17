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На Волині поліція вилучила у селян понад 100 колод деревини сумнівного походження

На Волині поліція вилучила у селян понад 100 колод деревини сумнівного походження
Учора, 30 квітня, в Ковельському районі співробітники поліції вилучили понад 100 колод деревини різних порід та діаметру без відповідних документів.

Правоохоронці з’ясовують походження лісу. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Деревину сумнівного походження правоохоронці виявили на території домогосподарств жителів сіл Заячівка та Кричевичі. Жодних документів, котрі засвідчували б легальність походження лісу, у громадян не було.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виявлені колоди вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень, до шести місяців арешту, або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.

На Волині поліція вилучила у селян понад 100 колод деревини сумнівного походження
На Волині поліція вилучила у селян понад 100 колод деревини сумнівного походження



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Теги: поліція, деревина, ліс
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