Директора Ковельської філії «Укрветсанзавод», який три роки був у розшуку, арештували





Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.



Суд задовольнив підтримане Ковельською місцевою прокуратурою клопотання слідчих про обрання директору Ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод» запобіжного заходу у виді тримання під вартою.



Зазначимо, що посадовець перебував у розшуку – три токи. Ще у квітні 2017 року йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та забрудненні земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 239 КК України).



Слідство встановило, що керівник підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем та порушуючи низку норм чинного законодавства, аби уникнути витрат на переробку відходів, забезпечив розміщення й захоронення загиблих тварин і відходів від переробки сировини тваринного походження на земельній ділянці площею понад 3 га у Ковелі.



У такий спосіб посадовець спричинив забруднення земель відходами, створив небезпеку для довкілля, а також заподіяв йому шкоду на суму більш ніж 1 млн. грн.



29 квітня 2020 року підозрюваного затримали в Київській області, наразі доправили на Волинь і утримують від вартою згідно рішення суду.



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