Над озелененням працюють всього четверо: показали, як Нововолинськ «тоне» у квітах. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Клумби, конструкції для вазонів та багато квітів – таким є Нововолинськ влітку. Над озелененням працює всього чотири людини, з яких двоє – по місту, двоє – в теплицях в виробничому управлінні комунального господарства.
Начальник дільниці благоустрою ВУКГ Світлана Жукова розповіла, що саджанці квітів закуповують та вирощують в теплицях на підприємстві. Уже готують квіти на весну, – пише БУГ.
Над озелененням працює чотири жінки. Дві висаджують, прополюють та поливають квіти. У ВУКГ є спеціальна поливальна машина. У спекотні дні підливати клумби необхідно чи не через день.
По місту розташовані різні квіткові конструкції з підвазонниками.
Майже половину з того, що висаджено на клумбах – вкрали. Викрадають і вазони. Світлана Жукова розповідає, що знаючи про менталітет місцевих мешканців, завжди мають квіти з запасом.
Крадуть з клумб і біля міської ради, Алеї Героїв, стели Небесній сотні. Квіти біля пам’ятника Шевченку нищать голуби, яких підгодовують люди і які постійно кочують в центрі міста. Клумби нищать і собаки. Особливо біля супермаркету АТБ на проспекті Дружби, де їжу лишають компанії, що розпивають спиртні напої від ранку і до ночі.
І хоч ВУКГ звертається в поліцію з приводу крадіжок, по місту встановлені камери, та згадують лише про одного спійманого квітникового злодія.
Разом з тим, незважаючи на негативні обставини, ВУКГ щороку прикрашає місто квітами. Дві садівниці (одна працює в теплицях, інша – на клумбах), присвятили цій справі 40 років свого життя.
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Начальник дільниці благоустрою ВУКГ Світлана Жукова розповіла, що саджанці квітів закуповують та вирощують в теплицях на підприємстві. Уже готують квіти на весну, – пише БУГ.
Над озелененням працює чотири жінки. Дві висаджують, прополюють та поливають квіти. У ВУКГ є спеціальна поливальна машина. У спекотні дні підливати клумби необхідно чи не через день.
По місту розташовані різні квіткові конструкції з підвазонниками.
Майже половину з того, що висаджено на клумбах – вкрали. Викрадають і вазони. Світлана Жукова розповідає, що знаючи про менталітет місцевих мешканців, завжди мають квіти з запасом.
Крадуть з клумб і біля міської ради, Алеї Героїв, стели Небесній сотні. Квіти біля пам’ятника Шевченку нищать голуби, яких підгодовують люди і які постійно кочують в центрі міста. Клумби нищать і собаки. Особливо біля супермаркету АТБ на проспекті Дружби, де їжу лишають компанії, що розпивають спиртні напої від ранку і до ночі.
І хоч ВУКГ звертається в поліцію з приводу крадіжок, по місту встановлені камери, та згадують лише про одного спійманого квітникового злодія.
Разом з тим, незважаючи на негативні обставини, ВУКГ щороку прикрашає місто квітами. Дві садівниці (одна працює в теплицях, інша – на клумбах), присвятили цій справі 40 років свого життя.
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Коментарі 1
Гарно, але краще б саджали багаторічні рослини. Було би дешевше і менше спокуси для крадіїв.
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