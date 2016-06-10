Над озелененням працюють всього четверо: показали, як Нововолинськ «тоне» у квітах. ФОТО





Начальник дільниці благоустрою ВУКГ Світлана Жукова розповіла, що саджанці квітів закуповують та вирощують в теплицях на підприємстві. Уже готують квіти на весну, – пише



Над озелененням працює чотири жінки. Дві висаджують, прополюють та поливають квіти. У ВУКГ є спеціальна поливальна машина. У спекотні дні підливати клумби необхідно чи не через день.



По місту розташовані різні квіткові конструкції з підвазонниками.



Майже половину з того, що висаджено на клумбах – вкрали. Викрадають і вазони. Світлана Жукова розповідає, що знаючи про менталітет місцевих мешканців, завжди мають квіти з запасом.



Крадуть з клумб і біля міської ради, Алеї Героїв, стели Небесній сотні. Квіти біля пам’ятника Шевченку нищать голуби, яких підгодовують люди і які постійно кочують в центрі міста. Клумби нищать і собаки. Особливо біля супермаркету АТБ на проспекті Дружби, де їжу лишають компанії, що розпивають спиртні напої від ранку і до ночі.



І хоч ВУКГ звертається в поліцію з приводу крадіжок, по місту встановлені камери, та згадують лише про одного спійманого квітникового злодія.



Разом з тим, незважаючи на негативні обставини, ВУКГ щороку прикрашає місто квітами. Дві садівниці (одна працює в теплицях, інша – на клумбах), присвятили цій справі 40 років свого життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Клумби, конструкції для вазонів та багато квітів – таким є Нововолинськ влітку. Над озелененням працює всього чотири людини, з яких двоє – по місту, двоє – в теплицях в виробничому управлінні комунального господарства.Начальник дільниці благоустрою ВУКГрозповіла, що саджанці квітів закуповують та вирощують в теплицях на підприємстві. Уже готують квіти на весну, – пише БУГ Над озелененням працює чотири жінки. Дві висаджують, прополюють та поливають квіти. У ВУКГ є спеціальна поливальна машина. У спекотні дні підливати клумби необхідно чи не через день.По місту розташовані різні квіткові конструкції з підвазонниками.Майже половину з того, що висаджено на клумбах – вкрали. Викрадають і вазони. Світлана Жукова розповідає, що знаючи про менталітет місцевих мешканців, завжди мають квіти з запасом.Крадуть з клумб і біля міської ради, Алеї Героїв, стели Небесній сотні. Квіти біля пам’ятника Шевченку нищать голуби, яких підгодовують люди і які постійно кочують в центрі міста. Клумби нищать і собаки. Особливо біля супермаркету АТБ на проспекті Дружби, де їжу лишають компанії, що розпивають спиртні напої від ранку і до ночі.І хоч ВУКГ звертається в поліцію з приводу крадіжок, по місту встановлені камери, та згадують лише про одного спійманого квітникового злодія.Разом з тим, незважаючи на негативні обставини, ВУКГ щороку прикрашає місто квітами. Дві садівниці (одна працює в теплицях, інша – на клумбах), присвятили цій справі 40 років свого життя.

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