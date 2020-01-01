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Показали, як після карантину почав роботу ринок у Володимирі-Волинському. ВІДЕО

Показали, як після карантину почав роботу ринок у Володимирі-Волинському. ВІДЕО
У Володимир-Волинську запрацював продовольчий ринок.

Про це йдеться у спільноті «Твій Володимир», – пише volynua.

«Перший день роботи продовольчого ринку у Володимирі-Волинському», - йдеться у дописі.

На відео видно, що усі продавці та покупці використовують засоби індивідуального захисту, підприємці обслуговують клієнтів за спеціальними панелями, аби мінімізувати контакти.



Нагадаємо, 29-го квітня Володимир-Волинським районним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області спільно з управлінням економічного розвитку та інвестицій виконкому міськради проведено комісійне обстеження ТОВ «Володимир-Волинський ринок» (на вулиці Д.Галицького,3) щодо дотримання протиепідемічних вимог.




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Теги: ринок, Володимир-Волинський, карантин
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