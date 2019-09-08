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На Мар’янівському водосховищі «засікли» браконьєрів із сітками

На Мар’янівському водосховищі «засікли» браконьєрів із сітками
Поблизу села Цегів піймали двох чоловіків, які виловлювали рибу сітками на Мар’янівському водосховищі у нерестовий період.

Трапилося це 1 травня, – повідомляє пресслужба Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Під час патрулювання Мар’янівського водосховища, біля села Цегів Горохівського району правоохоронці виявили незаконний лов водних біоресурсів, 24 річним жителем села Цегів та 53 річним жителем міста Луцька.

У цих громадян вилучили рибальські сіті та виловлену рибу, а на порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення передбаченого ч.3 та ч.4 ст.85 (порушення правил використання об’єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На Мар’янівському водосховищі «засікли» браконьєрів із сітками


Поліція нагадує, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 грн. до 170 грн, на посадових осіб від 170 грн. до 510 грн; за грубе порушення правил рибальства - штраф 340-680 грн. із конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб 510-850 грн. із конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Окрім, цього, залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність (ст. 249 Кримінального кодексу України) – штраф від 3,4 тис. грн. до 6,8 тис. грн. або до трьох років обмеження чи позбавлення волі з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів.

На Мар’янівському водосховищі «засікли» браконьєрів із сітками


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Теги: риба, вилов, сітки, браконьєрство, поліція
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