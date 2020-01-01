Де на Волині запрацювали ринки та фермерські ярмарки





Так, сьогодні, 1 травня, такі ринки вже запрацювали у деяких містах на Волині, –



Наразі торгові точки функціонують у Володимирі-Волинському, Любомлі та Ківерцях. У Луцьку місцева влада прийняла компромісне рішення та



«Сьогодні на виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції впливає не лише карантин через пандемію, а й несприятливі посушливі погодні умови. Волинь – аграрна область, тому важливо приділяти увагу розвитку наших аграріїв. Сподіваюся, це трохи покращить не просту на сьогодні ситуацію», - переконаний голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.



До слова, кілька місць торгівлі очільник області відвідав особисто. Як повідомив йому, представник Держпродспоживслужби у Волинській області, усі ринки забезпечені постійною присутністю двох спеціалістів Держпродспоживслужби, вранці інспектори провели первинний огляд. Порушень не виявлено.



Зокрема, у м.Володимир-Волинський відкрили м’ясний торговий ряд, де відбувається реалізація м’ясної продукції. Молочні продукти станом на сьогодні ще поки не реалізовується.



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У м.Ківерці працює дві точки реалізації м’ясної продукції та рослинної сировини.



У м.Любомль на сьогодні наявні дві точки реалізації сільськогосподарської продукції.



Вимоги постанови Головного санітарного лікаря країни дотримуються, тобто на вході контролюють кількість людей, які перебувають на території ринку, проводиться температурний скринінг, дотримується відстань між торговими місцями, також наявна розмітка щодо соціальної дистанції для покупців.



Деякі інші ринки в районі також виявили бажання відновити роботу, тож днями очевидно запрацюють ще кілька.



До слова, як повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost, фермерські ярмарки у Луцьку станом на 1 травня фактично не запрацювали, незважаючи на те, що міська рада дала дозвіл на роботу ярмарків сільгосппродукції у семи локаціях. Так, станом на ранок 1 травня, було лише декілька торгових точок із овочами та хлібом на проспекті Соборності (поблизу РАЦСу). В обідню пору на цій локації із буса продавали лише хліб. Натомість на інших шести локаціях торгівлю узагалі не здійснювали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби створити умови реалізації продукції для сільгоспвиробників в області поступово розпочинають працювати агропродовольчі ринки та ярмарки сільськогосподарської продукції. Днями уряд дозволив працювали ринками сільськогосподарської продукції, затвердивши вимоги щодо їх роботи.Так, сьогодні, 1 травня, такі ринки вже запрацювали у деяких містах на Волині, – повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Наразі торгові точки функціонують у Володимирі-Волинському, Любомлі та Ківерцях. У Луцьку місцева влада прийняла компромісне рішення та дозволила працювати ярмаркам сількогосподарської продукції. «Сьогодні на виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції впливає не лише карантин через пандемію, а й несприятливі посушливі погодні умови. Волинь – аграрна область, тому важливо приділяти увагу розвитку наших аграріїв. Сподіваюся, це трохи покращить не просту на сьогодні ситуацію», - переконаний голова облдержадміністраціїДо слова, кілька місць торгівлі очільник області відвідав особисто. Як повідомив йому, представник Держпродспоживслужби у Волинській області, усі ринки забезпечені постійною присутністю двох спеціалістів Держпродспоживслужби, вранці інспектори провели первинний огляд. Порушень не виявлено.Зокрема, у м.Володимир-Волинський відкрили м’ясний торговий ряд, де відбувається реалізація м’ясної продукції. Молочні продукти станом на сьогодні ще поки не реалізовується.У м.Ківерці працює дві точки реалізації м’ясної продукції та рослинної сировини.У м.Любомль на сьогодні наявні дві точки реалізації сільськогосподарської продукції.Вимоги постанови Головного санітарного лікаря країни дотримуються, тобто на вході контролюють кількість людей, які перебувають на території ринку, проводиться температурний скринінг, дотримується відстань між торговими місцями, також наявна розмітка щодо соціальної дистанції для покупців.Деякі інші ринки в районі також виявили бажання відновити роботу, тож днями очевидно запрацюють ще кілька.До слова, як повідомляє власкор, фермерські ярмарки у Луцьку станом на 1 травня фактично не запрацювали, незважаючи на те, що міська рада дала дозвіл на роботу ярмарків сільгосппродукції у семи локаціях. Так, станом на ранок 1 травня, було лише декілька торгових точок із овочами та хлібом на проспекті Соборності (поблизу РАЦСу). В обідню пору на цій локації із буса продавали лише хліб. Натомість на інших шести локаціях торгівлю узагалі не здійснювали.

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