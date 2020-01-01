PremierCity запустив безпрограшну акцію на посткарантинне кіно*





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity»



В період карантину потрібно зробити замовлення двох горіхових наборів, покупець автоматично отримує сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок. Замовлення можна зробити на сайті







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 15 квітня розпочався спільний проект Nuts by Max та PremierCity «Заряжайся та розважайся».Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity»В період карантину потрібно зробити замовлення двох горіхових наборів, покупець автоматично отримує сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок. Замовлення можна зробити на сайті www.nutsbymax.com . В графі «Промокод» потрібно зазначити «Кіно» і ви гарантовано отримаєте свій подарунок.

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