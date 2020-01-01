У Любомльській лікарні придбали дві дезінфекційні рамки для медпрацівників





Їх використовуватимуть для дезінфекції одягу медичного персоналу, які матимуть контакти із хворими та особами, в яких підозрюють COVID-19, –



Одна рамка буде знаходитись в інфекційному відділенні лікарні, інша – у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.



Розробили та виготовили рамки для лікарень підприємство Асоціації ПАТ «Барський машинобудівний завод» спільно з іншими підприємствами – членами «Укрмашбуд».



Принцип роботи приладу: при наближенні людини до рамки спрацьовує детектор руху, відкриваючи клапан подачі дезінфікуючої рідини, яка розприскується з 5 форсунок, розташованих на рамці.



За допомогою цієї рамки медичний працівник, який контактує з хворим на коронавірусну інфекцію, зможе убезпечитися від зараження при скиданні з себе одноразового захисного костюму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльське ТМО для потреби захисту медичних працівників придбало дві дезінфекційні рамки вартістю 15 тисяч гривень кожна за власні кошти.Їх використовуватимуть для дезінфекції одягу медичного персоналу, які матимуть контакти із хворими та особами, в яких підозрюють COVID-19, – повідомляють на сторінці КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» у Facebook.Одна рамка буде знаходитись в інфекційному відділенні лікарні, інша – у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.Розробили та виготовили рамки для лікарень підприємство Асоціації ПАТ «Барський машинобудівний завод» спільно з іншими підприємствами – членами «Укрмашбуд».Принцип роботи приладу: при наближенні людини до рамки спрацьовує детектор руху, відкриваючи клапан подачі дезінфікуючої рідини, яка розприскується з 5 форсунок, розташованих на рамці.За допомогою цієї рамки медичний працівник, який контактує з хворим на коронавірусну інфекцію, зможе убезпечитися від зараження при скиданні з себе одноразового захисного костюму.

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