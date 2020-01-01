вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Міністр охорони здоров'я розповів, які заклади відкриють в Україні вже після 11 травня

Міністр охорони здоров'я розповів, які заклади відкриють в Україні вже після 11 травня
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що 11 травня карантин в Україні буде пом'якшено і свої двері для відвідувачів відчинять перукарні, салони краси та магазини.

Про це він сказав 1 травня під час брифінгу для преси, перебуваючи у Черкасах, де напередодні міська рада вирішила зняти карантинні обмеження, – пише ТСН.

«Ми плануємо вже від 11 числа пом'якшувати наш карантин. Відкривати і парки, і лісові зони, і перукарні, салони, і невеличкі магазини з дотриманням певних санітарних норм. Але все це робиться виключно, аналізуючи ситуацію у спілкування з епідеміологами і фахівцями, які чітко можуть дати пораду, як саме це треба робити, що не було ніяких спалахів», – заявив очільник МОЗ.

Він також додав, що наразі ситуація в Україні з поширенням коронавірусу контрольована і ніхто не збирається тримати людей на карантині, якщо у цьому не буде потреби.

«У нас немає того, що відбувається в Іспанії, Італії, Франції, Великій Британії. У нас не помирає така кількість людей і такий відсоток людей. Наша система охорони здоров'я не має пікових навантажень і всім вчасно надається медична допомога. Мені здається, це  головне і те, що ми втримали ситуацію. Вона повністю контрольована. Повірте мені, ніхто не збирається тримати людей на карантині і продовжувати карантинні заходи, якщо у цьому не буде потреби», – наголосив Степанов.

Зазначимо, що в Україні за добу зафіксували ще 455 випадків COVID-19 – загалом їх уже 10 861. Усього від коронавірусу вже померло 272 українці, 1 413 людей одужало.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Україна, 11 травня, Степанов, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – 10 861 випадок коронавірусу, з них на Волині – 307: ситуація станом на ранок 1 травня
Сьогодні, 10:38
За добу – 27 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 травня
Сьогодні, 10:32
Луцьк через карантин втратить 90 мільйонів гривень, можуть виникнути проблеми із зарплатами
30 квітень, 17:07
Пацієнт, який першим потрапив у шпиталь в Боголюбах з коронавірусом, – досі без свідомості
30 квітень, 13:01
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Любомльській лікарні придбали дві дезінфекційні рамки для медпрацівників
Сьогодні, 17:12
У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Міністр охорони здоров'я розповів, які заклади відкриють в Україні вже після 11 травня
Сьогодні, 16:10
У Луцьку на протест вийшли підприємці Старого ринку
Сьогодні, 15:50
На підприємицю, що наливала гостям під час відкриття пекарні у Нововолинську, склали адмінпротокол
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень, – Степанов Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень, – Степанов
20 квітень, 10:55
Українці знехтували самоізоляцією: у МОЗ назвали причини продовження карантину Українці знехтували самоізоляцією: у МОЗ назвали причини продовження карантину
19 квітень, 23:23
Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантину Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантину
15 квітень, 17:22
«Говорити про вихід із карантину недоцільно», – у МОЗ України прогнозують погіршення ситуації «Говорити про вихід із карантину недоцільно», – у МОЗ України прогнозують погіршення ситуації
15 квітень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
30 квітень, 16:14
 1
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
 0
Понад 3 тонни наркотиків і 5 тисяч пігулок: прикордонники розповіли, де і коли в Україні «погоріли» найвинахідливіші наркоторговці
Сьогодні, 20:45
 0
Яким у 80-х був магазин «Ювілейний» у Луцьку. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
У селі на Волині встановлюватимуть блок-пости
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8