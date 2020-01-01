Міністр охорони здоров'я розповів, які заклади відкриють в Україні вже після 11 травня

Максим Степанов заявив, що 11 травня карантин в Україні буде пом'якшено і свої двері для відвідувачів відчинять перукарні, салони краси та магазини.



Про це він сказав 1 травня під час брифінгу для преси, перебуваючи у Черкасах, де напередодні міська рада вирішила зняти карантинні обмеження, – пише



«Ми плануємо вже від 11 числа пом'якшувати наш карантин. Відкривати і парки, і лісові зони, і перукарні, салони, і невеличкі магазини з дотриманням певних санітарних норм. Але все це робиться виключно, аналізуючи ситуацію у спілкування з епідеміологами і фахівцями, які чітко можуть дати пораду, як саме це треба робити, що не було ніяких спалахів», – заявив очільник МОЗ.



Він також додав, що наразі ситуація в Україні з поширенням коронавірусу контрольована і ніхто не збирається тримати людей на карантині, якщо у цьому не буде потреби.



«У нас немає того, що відбувається в Іспанії, Італії, Франції, Великій Британії. У нас не помирає така кількість людей і такий відсоток людей. Наша система охорони здоров'я не має пікових навантажень і всім вчасно надається медична допомога. Мені здається, це головне і те, що ми втримали ситуацію. Вона повністю контрольована. Повірте мені, ніхто не збирається тримати людей на карантині і продовжувати карантинні заходи, якщо у цьому не буде потреби», – наголосив Степанов.



Зазначимо, що в Україні





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’язаявив, що 11 травня карантин в Україні буде пом'якшено і свої двері для відвідувачів відчинять перукарні, салони краси та магазини.Про це він сказав 1 травня під час брифінгу для преси, перебуваючи у Черкасах, де напередодні міська рада вирішила зняти карантинні обмеження, – пише ТСН «Ми плануємо вже від 11 числа пом'якшувати наш карантин. Відкривати і парки, і лісові зони, і перукарні, салони, і невеличкі магазини з дотриманням певних санітарних норм. Але все це робиться виключно, аналізуючи ситуацію у спілкування з епідеміологами і фахівцями, які чітко можуть дати пораду, як саме це треба робити, що не було ніяких спалахів», – заявив очільник МОЗ.Він також додав, що наразі ситуація в Україні з поширенням коронавірусу контрольована і ніхто не збирається тримати людей на карантині, якщо у цьому не буде потреби.«У нас немає того, що відбувається в Іспанії, Італії, Франції, Великій Британії. У нас не помирає така кількість людей і такий відсоток людей. Наша система охорони здоров'я не має пікових навантажень і всім вчасно надається медична допомога. Мені здається, це головне і те, що ми втримали ситуацію. Вона повністю контрольована. Повірте мені, ніхто не збирається тримати людей на карантині і продовжувати карантинні заходи, якщо у цьому не буде потреби», – наголосив Степанов.Зазначимо, що в Україні за добу зафіксували ще 455 випадків COVID-19 – загалом їх уже 10 861. Усього від коронавірусу вже померло 272 українці, 1 413 людей одужало.

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