Понад 3 тонни наркотиків і 5 тисяч пігулок: прикордонники розповіли, де і коли в Україні «погоріли» найвинахідливіші наркоторговці





Наймаштабніше затримання важких наркотиків відбулося торік у листопаді на Закарпатті. Співробітники пункту пропуску «Ужгород» виявили 374 кілограми героїну у вантажівці, якою їхали в Німеччину. Наркотик ховали у вантажі фанери, – повідомляє пресслужба Державної прикордонної



Ще один зі шляхів важких наркотиків – морем з країн Південної Америки. Торік в порту «Південний» виявили вантаж фарби, в якій було близько 200 кілограмів колумбійського кокаїну. Орієнтовна вартість цієї партії на тіньовому ринку становить понад 20 млн доларів США.



В березні цього року у «Південному» виявили понад 30 кілограмів кокаїну, який прибув з Чилі. Тоді наркодилери хотіли налагодити канал, яким переправити до нашої країни та ЄС понад пів тонни кокаїну. Завдяки роботі оперативних підрозділів Держприкордонслужби, вдається боротися з каналами наркотрафіку, які мають розгалуження далеко за межами України. Приміром, впродовж 2019 року проведений комплекс заходів з викриття каналу переправлення за допомогою поштового оператора України амфетаміну в Австралію. На Одещині викрили злочинця, причетного до функціонування каналу, якому весною цього року оголошено підозру за кількома кримінальними статтями.



Найчастіше українські прикордонники виявляють наркотики рослинного походження. Найбільше таких затримань відбулося на Півдні України.



На Херсонщині виявили оранжерею, де в поживних речовинах без ґрунту вирощували коноплі та виготовляли з них наркотик. У злочинців вилучили товару на 1,3 млн. грн. за цінами «чорного ринку».



Аналогічну втрату понесли наркоагрономи в жовтні 2019 року в Запорізькій області у них теж вилучили кущі конопель та 23 кг готового наркотику. Злочинці ростять не лише коноплі. У липні минулого року в домогосподарстві на Одещині прикордонники виявили насадження маку. У «фермера» вилучили 353 кущів цієї рослини та понад 2 кілограми зібраних макових голівок.



Винахідливості наркокур’єрам не бракує. Прикордонники згадали й про «оптовиків», які ховали героїн у фанері та кокаїн у фарбі.



Порушники з дрібними партіями теж не відстають. Так, у вересні 2019 року у паливному баку автівки чоловік намагався провезти через анексований Крим в Росію 6 кілограмів канабісу. У грудні того ж року в «Борисполі» викрили панянку, яка прихопила в подорож пакунок з горсткою кокаїну, який ховала у своїх кросівках . Але плани дотепників часто зводять нанівець помічники прикордонників – службові собаки. Завдяки їм відбувається близько 45% затримань на кордоні, адже попри сучасні технології, краще за чотирилапих охоронців кордону виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин через географічне розташування для України особливо важлива. Адже наша країна знаходиться на шляху наркотрафіку до Євросоюзу. Упродовж 12 місяців співробітники Держприкордонслужби виявили понад 3 тонни наркотичних речовин, більше 5 тисяч психотропних пігулок та понад 11 кг наркомістких лікарських засобів.Наймаштабніше затримання важких наркотиків відбулося торік у листопаді на Закарпатті. Співробітники пункту пропуску «Ужгород» виявили 374 кілограми героїну у вантажівці, якою їхали в Німеччину. Наркотик ховали у вантажі фанери, – повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.Ще один зі шляхів важких наркотиків – морем з країн Південної Америки. Торік в порту «Південний» виявили вантаж фарби, в якій було близько 200 кілограмів колумбійського кокаїну. Орієнтовна вартість цієї партії на тіньовому ринку становить понад 20 млн доларів США.В березні цього року у «Південному» виявили понад 30 кілограмів кокаїну, який прибув з Чилі. Тоді наркодилери хотіли налагодити канал, яким переправити до нашої країни та ЄС понад пів тонни кокаїну. Завдяки роботі оперативних підрозділів Держприкордонслужби, вдається боротися з каналами наркотрафіку, які мають розгалуження далеко за межами України. Приміром, впродовж 2019 року проведений комплекс заходів з викриття каналу переправлення за допомогою поштового оператора України амфетаміну в Австралію. На Одещині викрили злочинця, причетного до функціонування каналу, якому весною цього року оголошено підозру за кількома кримінальними статтями.Найчастіше українські прикордонники виявляють наркотики рослинного походження. Найбільше таких затримань відбулося на Півдні України.На Херсонщині виявили оранжерею, де в поживних речовинах без ґрунту вирощували коноплі та виготовляли з них наркотик. У злочинців вилучили товару на 1,3 млн. грн. за цінами «чорного ринку».Аналогічну втрату понесли наркоагрономи в жовтні 2019 року в Запорізькій області у них теж вилучили кущі конопель та 23 кг готового наркотику. Злочинці ростять не лише коноплі. У липні минулого року в домогосподарстві на Одещині прикордонники виявили насадження маку. У «фермера» вилучили 353 кущів цієї рослини та понад 2 кілограми зібраних макових голівок.Винахідливості наркокур’єрам не бракує. Прикордонники згадали й про «оптовиків», які ховали героїн у фанері та кокаїн у фарбі.Порушники з дрібними партіями теж не відстають. Так, у вересні 2019 року у паливному баку автівки чоловік намагався провезти через анексований Крим в Росію 6 кілограмів канабісу. У грудні того ж року в «Борисполі» викрили панянку, яка прихопила в подорож пакунок з горсткою кокаїну, який ховала у своїх кросівках . Але плани дотепників часто зводять нанівець помічники прикордонників – службові собаки. Завдяки їм відбувається близько 45% затримань на кордоні, адже попри сучасні технології, краще за чотирилапих охоронців кордону виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.

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