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У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО

У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
На продавців одразу кількох луцьких магазинів склали протоколи за торгівлю алкоголем у заборонений час.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Зокрема, інспекторами департаменту муніципальної варти Луцькради зафіксовано два випадки продажу алкогольних напоїв у заборонений час (з 22.00 до 08.00) з торгових павільйонів по вул. Конякіна та Словацького.

На продавців склали адмінпротоколи за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП

Штраф за вказане порушення складає від 1700 до 6800 грн.

У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО

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Теги: алкоголь, продаж, торгівля, протокол, муніципальна варта
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