У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО





Про це інформує департамент муніципальної варти у



Зокрема, інспекторами департаменту муніципальної варти Луцькради зафіксовано два випадки продажу алкогольних напоїв у заборонений час (з 22.00 до 08.00) з торгових павільйонів по вул. Конякіна та Словацького.



На продавців склали адмінпротоколи за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП



Штраф за вказане порушення складає від 1700 до 6800 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На продавців одразу кількох луцьких магазинів склали протоколи за торгівлю алкоголем у заборонений час.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook Зокрема, інспекторами департаменту муніципальної варти Луцькради зафіксовано два випадки продажу алкогольних напоїв у заборонений час (з 22.00 до 08.00) з торгових павільйонів по вул. Конякіна та Словацького.На продавців склали адмінпротоколи за порушення ч.2 ст. 156 КУпАПШтраф за вказане порушення складає від 1700 до 6800 грн.

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