Зарядка, концерти, навчання: багатодітна мама з Луцька розповіла, як організувала дозвілля дітей на карантині

Олександра Собчук розповіла, як забавляє дітей на карантині.



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Майже два місяці двоє старших дітей Олександри Собчук через карантин не відвідують дитсадок - заклади освіти області не працюють.



Восьмимісячна Анфіса, чотирирічний Захар і шестирічна Мар’яна весь час вдома. Тато працює, мамі доводиться знаходити розваги, аби забавити малих.



Дошкільнята Собчуки вчать цифри, використовуючи крупи, влаштовують концерти, ліплять та малюють. Багатодітна мама Олександра Собчук щодня вигадує різні забави для трьох своїх дошкільнят. Каже: клопотів додалося.



Коли запрацюють луцькі дошкільні заклади після карантину, наразі невідомо. Зі слів начальниці управління освіти Луцької міської ради Зіновії Лещенко, під час епідемії педагоги дошкілля готують відеоматеріали, як навчати і проводити дозвілля дітей, і розміщують їх на сторінках дитсадків і управління у мережі Фейсбук.



Рішення про відновлення роботи ухвалюватиме центральна влада, потому їх погодять органи місцевого самоврядування.



"Можливо, це буде червень, можливо, липень, заклади дошкільної освіти, у тому числі Луцька, я так сподіваюсь, приступлять до функціонування. Ми готові і професійно, і організаційно. Є передбачені харчі, проведені тендери на закупівлю продуктів, засобів гігієни, текстилю, проводяться ремонтні роботи в тих умовах карантинних, в яких можна щось робити і не наразити людей на небезпеку. Наразі створюються умови, щоб зустріти дітей і почати роботу в звичному режимі", - пояснила Зіновія Лещенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка мама трьох дітейрозповіла, як забавляє дітей на карантині.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Майже два місяці двоє старших дітей Олександри Собчук через карантин не відвідують дитсадок - заклади освіти області не працюють.Восьмимісячна, чотирирічнийі шестирічнавесь час вдома. Тато працює, мамі доводиться знаходити розваги, аби забавити малих.Дошкільнята Собчуки вчать цифри, використовуючи крупи, влаштовують концерти, ліплять та малюють. Багатодітна мама Олександра Собчук щодня вигадує різні забави для трьох своїх дошкільнят. Каже: клопотів додалося.Коли запрацюють луцькі дошкільні заклади після карантину, наразі невідомо. Зі слів начальниці управління освіти Луцької міської ради, під час епідемії педагоги дошкілля готують відеоматеріали, як навчати і проводити дозвілля дітей, і розміщують їх на сторінках дитсадків і управління у мережі Фейсбук.Рішення про відновлення роботи ухвалюватиме центральна влада, потому їх погодять органи місцевого самоврядування."Можливо, це буде червень, можливо, липень, заклади дошкільної освіти, у тому числі Луцька, я так сподіваюсь, приступлять до функціонування. Ми готові і професійно, і організаційно. Є передбачені харчі, проведені тендери на закупівлю продуктів, засобів гігієни, текстилю, проводяться ремонтні роботи в тих умовах карантинних, в яких можна щось робити і не наразити людей на небезпеку. Наразі створюються умови, щоб зустріти дітей і почати роботу в звичному режимі", - пояснила Зіновія Лещенко.

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