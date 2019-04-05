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Майже 37 мільйонів гривень боргують за тепло мешканці міста на Волині

Майже 37 мільйонів гривень боргують за тепло мешканці міста на Волині
Станом на кінець квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

У Нововолинську теплову енергію для населення виробляли 11 котелень, в тому числі 6 – на природному газі КП «Нововолинськтеплокомуненерго», 4 котельні працювали на щипі ТзОВ «Теплопостач», а одна – на вугіллі ВП «Волиньвантажтранс».

Зазначають, що від початку опалювального сезону на об’єктах теплопостачання не виникало позаштатних ситуацій, аварійно-диспетчерські служби працювали у цілодобовому режимі та вчасно реагували на звернення громадян.

Варто зауважити, що станом на 28-ме квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.

До слова, опалювальний сезон у місті завершили 22-го квітня.

Додають, що на даний час теплопостачальні організації розпочали ремонтні та налагоджувальні роботи із підготовки обладнання до наступного опалювального сезону.

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Теги: Нововолинськ, теплопостачання, тепло, гроші, борг
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