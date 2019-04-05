Майже 37 мільйонів гривень боргують за тепло мешканці міста на Волині





Про це інформують на сайті



У Нововолинську теплову енергію для населення виробляли 11 котелень, в тому числі 6 – на природному газі КП «Нововолинськтеплокомуненерго», 4 котельні працювали на щипі ТзОВ «Теплопостач», а одна – на вугіллі ВП «Волиньвантажтранс».



Зазначають, що від початку опалювального сезону на об’єктах теплопостачання не виникало позаштатних ситуацій, аварійно-диспетчерські служби працювали у цілодобовому режимі та вчасно реагували на звернення громадян.



Варто зауважити, що станом на 28-ме квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.



До слова, опалювальний сезон у місті



Додають, що на даний час теплопостачальні організації розпочали ремонтні та налагоджувальні роботи із підготовки обладнання до наступного опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на кінець квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради У Нововолинську теплову енергію для населення виробляли 11 котелень, в тому числі 6 – на природному газі КП «Нововолинськтеплокомуненерго», 4 котельні працювали на щипі ТзОВ «Теплопостач», а одна – на вугіллі ВП «Волиньвантажтранс».Зазначають, що від початку опалювального сезону на об’єктах теплопостачання не виникало позаштатних ситуацій, аварійно-диспетчерські служби працювали у цілодобовому режимі та вчасно реагували на звернення громадян.Варто зауважити, що станом на 28-ме квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.До слова, опалювальний сезон у місті завершили 22-го квітня Додають, що на даний час теплопостачальні організації розпочали ремонтні та налагоджувальні роботи із підготовки обладнання до наступного опалювального сезону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію