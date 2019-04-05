Майже 37 мільйонів гривень боргують за тепло мешканці міста на Волині
01 травень, 23:28
Станом на кінець квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.
Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
У Нововолинську теплову енергію для населення виробляли 11 котелень, в тому числі 6 – на природному газі КП «Нововолинськтеплокомуненерго», 4 котельні працювали на щипі ТзОВ «Теплопостач», а одна – на вугіллі ВП «Волиньвантажтранс».
Зазначають, що від початку опалювального сезону на об’єктах теплопостачання не виникало позаштатних ситуацій, аварійно-диспетчерські служби працювали у цілодобовому режимі та вчасно реагували на звернення громадян.
Варто зауважити, що станом на 28-ме квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.
До слова, опалювальний сезон у місті завершили 22-го квітня.
Додають, що на даний час теплопостачальні організації розпочали ремонтні та налагоджувальні роботи із підготовки обладнання до наступного опалювального сезону.
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Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
У Нововолинську теплову енергію для населення виробляли 11 котелень, в тому числі 6 – на природному газі КП «Нововолинськтеплокомуненерго», 4 котельні працювали на щипі ТзОВ «Теплопостач», а одна – на вугіллі ВП «Волиньвантажтранс».
Зазначають, що від початку опалювального сезону на об’єктах теплопостачання не виникало позаштатних ситуацій, аварійно-диспетчерські служби працювали у цілодобовому режимі та вчасно реагували на звернення громадян.
Варто зауважити, що станом на 28-ме квітня заборгованість споживачів за теплову енергію перед КП «Нововолинськтеплокомуненерго» становить майже 37 мільйонів гривень.
До слова, опалювальний сезон у місті завершили 22-го квітня.
Додають, що на даний час теплопостачальні організації розпочали ремонтні та налагоджувальні роботи із підготовки обладнання до наступного опалювального сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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