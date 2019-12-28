На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО





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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 травня на трасі Ковель-Жовква поблизу Литовежа Іваничівського району. Автомобіль «Фіат Скудо» злетів із траси в кювет.



На місці автопригоди працювали правоохоронці.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Ковель-Жовква автомобіль злетів в кювет.Про це повідомляє Буг Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 травня на трасі Ковель-Жовква поблизу Литовежа Іваничівського району. Автомобіль «Фіат Скудо» злетів із траси в кювет.На місці автопригоди працювали правоохоронці.

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