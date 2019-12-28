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На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО

На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На трасі Ковель-Жовква автомобіль злетів в кювет.

Про це повідомляє Буг.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 травня на трасі Ковель-Жовква поблизу Литовежа Іваничівського району. Автомобіль «Фіат Скудо» злетів із траси в кювет.

На місці автопригоди працювали правоохоронці.




На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Литовеж, аварія, кювет
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