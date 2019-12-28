На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
На трасі Ковель-Жовква автомобіль злетів в кювет.
Про це повідомляє Буг.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 травня на трасі Ковель-Жовква поблизу Литовежа Іваничівського району. Автомобіль «Фіат Скудо» злетів із траси в кювет.
На місці автопригоди працювали правоохоронці.
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Про це повідомляє Буг.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 травня на трасі Ковель-Жовква поблизу Литовежа Іваничівського району. Автомобіль «Фіат Скудо» злетів із траси в кювет.
На місці автопригоди працювали правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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