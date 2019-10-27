Будівництво огорожі та освітлення на аеродромі у Луцьку обійдеться у понад 4,5 мільйона гривень





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Виконавця робіт з будівництва зовнішньої огорожі та облаштування зовнішнього освітлення спеціальної інженерної служби військової частини на аеродромі «Луцьк» визначать у результаті відкритих торгів.



Замовником виступає Військова частина А 0959. Тендерні пропозиції приймають до 15 травня, розпочнуть аукціон 18 травня. Строк виконання робіт – до кінця 2022 року. Очікувана вартість становить 4,541 мільйона гривень.



Йдеться про будівництво загорожі протяжністю 2680 метрів з сітки на металевих стовпах та освітлення ззовні огорожі на 52 залізобетонних стовпах.

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