У Луцьку муніципали патрулюватимуть центральний парк на велосипедах





Про це муніципали інформують у



Основною локацією роботи велопатрулів є Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки щодо виявлення там фактів порушень карантинних обмежень, розпиття алкогольних напоїв, незаконного вилову риби, куріння та спалювання на території парку та інших порушень.



Також інспектори у складі велопатруля будуть оглядати вулиці, парки та сквери міста, швидко реагувати на звернення громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради відновив роботу велопатрулювання.Про це муніципали інформують у facebook Основною локацією роботи велопатрулів є Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки щодо виявлення там фактів порушень карантинних обмежень, розпиття алкогольних напоїв, незаконного вилову риби, куріння та спалювання на території парку та інших порушень.Також інспектори у складі велопатруля будуть оглядати вулиці, парки та сквери міста, швидко реагувати на звернення громадян.

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