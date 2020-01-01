У Луцьку муніципали патрулюватимуть центральний парк на велосипедах
Сьогодні, 02:21
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради відновив роботу велопатрулювання.
Про це муніципали інформують у facebook.
Основною локацією роботи велопатрулів є Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки щодо виявлення там фактів порушень карантинних обмежень, розпиття алкогольних напоїв, незаконного вилову риби, куріння та спалювання на території парку та інших порушень.
Також інспектори у складі велопатруля будуть оглядати вулиці, парки та сквери міста, швидко реагувати на звернення громадян.
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Про це муніципали інформують у facebook.
Основною локацією роботи велопатрулів є Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки щодо виявлення там фактів порушень карантинних обмежень, розпиття алкогольних напоїв, незаконного вилову риби, куріння та спалювання на території парку та інших порушень.
Також інспектори у складі велопатруля будуть оглядати вулиці, парки та сквери міста, швидко реагувати на звернення громадян.
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