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У Луцьку муніципали патрулюватимуть центральний парк на велосипедах

У Луцьку муніципали патрулюватимуть центральний парк на велосипедах
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради відновив роботу велопатрулювання.

Про це муніципали інформують у facebook.

Основною локацією роботи велопатрулів є Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки щодо виявлення там фактів порушень карантинних обмежень, розпиття алкогольних напоїв, незаконного вилову риби, куріння та спалювання на території парку та інших порушень.

Також інспектори у складі велопатруля будуть оглядати вулиці, парки та сквери міста, швидко реагувати на звернення громадян.

У Луцьку муніципали патрулюватимуть центральний парк на велосипедах
У Луцьку муніципали патрулюватимуть центральний парк на велосипедах
У Луцьку муніципали патрулюватимуть центральний парк на велосипедах

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Теги: муніципали, патрулювання, велосипед
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