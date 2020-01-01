У Луцьку безкоштовно роздали сотні масок. ФОТО

Олена Ксензюк виготовила сотні масок і передала їх інспекторам муніципальної варти, аби ті роздали їх людям, які потребують захисту від небезпечного вірусу Covid-19 в першу чергу.



Про це йдеться на сторінці муніципалів у



Департаментом було організовано роздачу цих масок, для осіб які цього потребують найбільше.



"Висловлюємо свою вдячність пані Ксензюк Олені за надану можливість допомогти лучанам у боротьбі з пандемією. В такий скрутний час допомога свідомих громадян є актуальною та потрібною", - йдеться в дописі.





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