У Луцьку безкоштовно роздали сотні масок. ФОТО
01 травень, 22:34
Лучанка Олена Ксензюк виготовила сотні масок і передала їх інспекторам муніципальної варти, аби ті роздали їх людям, які потребують захисту від небезпечного вірусу Covid-19 в першу чергу.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.
Департаментом було організовано роздачу цих масок, для осіб які цього потребують найбільше.
"Висловлюємо свою вдячність пані Ксензюк Олені за надану можливість допомогти лучанам у боротьбі з пандемією. В такий скрутний час допомога свідомих громадян є актуальною та потрібною", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.
Департаментом було організовано роздачу цих масок, для осіб які цього потребують найбільше.
"Висловлюємо свою вдячність пані Ксензюк Олені за надану можливість допомогти лучанам у боротьбі з пандемією. В такий скрутний час допомога свідомих громадян є актуальною та потрібною", - йдеться в дописі.
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