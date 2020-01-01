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У Євросоюзі розроблять «COVID-паспорт» для туристів

У Євросоюзі розроблять «COVID-паспорт» для туристів
Міністри туризму країн ЄС погодилися розробити єдиний документ з умовною назвою "COVID-паспорт", який у всіх країнах ЄС відіграватиме роль сертифіката безпеки в галузі.

Про це розповів міністр туризму головуючої в ЄС Хорватії Гарі Капеллі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми дійшли кількох висновків, зокрема щодо організації спільного європейського підходу для виходу з кризи. Це включатиме створення спільних протоколів і заходів в області здоров'я і безпеки. Міністри погодилися, що повинен бути створений загальний документ з умовною назвою "COVID-паспорт", що буде дійсний у всьому Євросоюзі", – заявив Капеллі за підсумками віртуальної конференції голів туристичних відомств країн Євросоюзу.

За його словами, міністри та Єврокомісія погодили спільну позицію про те, що короткостроковий Фонд відновлення, що створюватиметься під егідою ЄК та за участю країн-членів, включатиме витрати на відновлення туристичної галузі в обсязі 20-25%. Такий самий відсоток туристична галузь повинна отримати в Багаторічній фінансовій перспективі ЄС на 2021-2027 роки.

"Саме туризм повинен зіграти дуже важливу роль у відродженні економіки всіх наших країн. Ми завжди вважали, що він займає надто багато місця в економіці Хорватії, але сьогодні почули про таку ж ситуацію в інших країнах, таких як Італія, Іспанія, Португалія, Греція. Наприклад, в Італії на туризм припадає 12-13% ВНП і близько 15% всієї робочої сили. Тому цей напрямок є важливим для всіх", – сказав Капеллі.

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Теги: паспорт, коронавірус, COVID, Євросоюз, туризм
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