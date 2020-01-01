Повідомили, коли в Україні проведуть пробне ЗНО





Про це, під час онлайн конференції у Facebook, сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє



Вона нагадала, що пробне ЗНО допоможе учасникам відчути атмосферу проведення тестування.



«Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 15-17 червня. Виходячи з теперішньої ситуації ми розуміємо, що можемо проводити ЗНО у червні місяці і робимо все необхідно щоб створити пункти тестування, залучити педагогічних працівників до проведення ЗНО. Забезпечити безпечність шкіл», - сказала в.о. міністра освіти.



Раніше Любомира Мандзій повідомила, що



Як відомо, пробне зовнішнє оцінювання відбувається впродовж двох тестових днів. Під час першої сесії відбувається тестування з української мови і літератури. У ході другого тестового дня учасники мають можливість скласти однин з тестів, які включені до програми проведення тестування.



Участь у пробному ЗНО можуть взяти лише учні, які були попередньо зареєстровані на тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні, завчасно до проведення основної сесії зовнішнього оцінювання, зареєстровані учасники будуть мати можливість пройти пробне ЗНО.Про це, під час онлайн конференції у Facebook, сказала в.о. міністра освіти і науки, повідомляє Освіта.ua Вона нагадала, що пробне ЗНО допоможе учасникам відчути атмосферу проведення тестування.«Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 15-17 червня. Виходячи з теперішньої ситуації ми розуміємо, що можемо проводити ЗНО у червні місяці і робимо все необхідно щоб створити пункти тестування, залучити педагогічних працівників до проведення ЗНО. Забезпечити безпечність шкіл», - сказала в.о. міністра освіти.Раніше Любомира Мандзій повідомила, що основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня Як відомо, пробне зовнішнє оцінювання відбувається впродовж двох тестових днів. Під час першої сесії відбувається тестування з української мови і літератури. У ході другого тестового дня учасники мають можливість скласти однин з тестів, які включені до програми проведення тестування.Участь у пробному ЗНО можуть взяти лише учні, які були попередньо зареєстровані на тестування.

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