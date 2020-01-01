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Повідомили, коли в Україні проведуть пробне ЗНО

Повідомили, коли в Україні проведуть пробне ЗНО
У червні, завчасно до проведення основної сесії зовнішнього оцінювання, зареєстровані учасники будуть мати можливість пройти пробне ЗНО.

Про це, під час онлайн конференції у Facebook, сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє Освіта.ua.

Вона нагадала, що пробне ЗНО допоможе учасникам відчути атмосферу проведення тестування.

«Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 15-17 червня. Виходячи з теперішньої ситуації ми розуміємо, що можемо проводити ЗНО у червні місяці і робимо все необхідно щоб створити пункти тестування, залучити педагогічних працівників до проведення ЗНО. Забезпечити безпечність шкіл», - сказала в.о. міністра освіти.

Раніше Любомира Мандзій повідомила, що основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня.

Як відомо, пробне зовнішнє оцінювання відбувається впродовж двох тестових днів. Під час першої сесії відбувається тестування з української мови і літератури. У ході другого тестового дня учасники мають можливість скласти однин з тестів, які включені до програми проведення тестування.

Участь у пробному ЗНО можуть взяти лише учні, які були попередньо зареєстровані на тестування.

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Теги: ЗНО, пробне тестування, освіта
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