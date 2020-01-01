Від коронавірусу одужала 93-річна українка





Вона мала легкий перебіг COVID-19 без пневмонії та ускладнень. Наразі жінка одужала і почуває себе добре, - про це пише газета



Вона отримала негативний тест на COVID-19 через три тижні після зараження.



Діагноз жінці поставили 6 квітня. Її лікували амбулаторно під контролем сімейного лікаря.



Менш ніж за місяць, результати повторного ПЛР-тестування показали, що 93-річна бабуся повністю одужала від коронавірусної хвороби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі 93-річна жінка одужала від коронавірусу.Вона мала легкий перебіг COVID-19 без пневмонії та ускладнень. Наразі жінка одужала і почуває себе добре, - про це пише газета "Вісник" з посиланням на Днепр вечерний Вона отримала негативний тест на COVID-19 через три тижні після зараження.Діагноз жінці поставили 6 квітня. Її лікували амбулаторно під контролем сімейного лікаря.Менш ніж за місяць, результати повторного ПЛР-тестування показали, що 93-річна бабуся повністю одужала від коронавірусної хвороби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію