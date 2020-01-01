Від коронавірусу одужала 93-річна українка
Сьогодні, 03:36
У Дніпрі 93-річна жінка одужала від коронавірусу.
Вона мала легкий перебіг COVID-19 без пневмонії та ускладнень. Наразі жінка одужала і почуває себе добре, - про це пише газета "Вісник" з посиланням на Днепр вечерний.
Вона отримала негативний тест на COVID-19 через три тижні після зараження.
Діагноз жінці поставили 6 квітня. Її лікували амбулаторно під контролем сімейного лікаря.
Менш ніж за місяць, результати повторного ПЛР-тестування показали, що 93-річна бабуся повністю одужала від коронавірусної хвороби.
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Вона мала легкий перебіг COVID-19 без пневмонії та ускладнень. Наразі жінка одужала і почуває себе добре, - про це пише газета "Вісник" з посиланням на Днепр вечерний.
Вона отримала негативний тест на COVID-19 через три тижні після зараження.
Діагноз жінці поставили 6 квітня. Її лікували амбулаторно під контролем сімейного лікаря.
Менш ніж за місяць, результати повторного ПЛР-тестування показали, що 93-річна бабуся повністю одужала від коронавірусної хвороби.
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