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Від коронавірусу одужала 93-річна українка

Від коронавірусу одужала 93-річна українка
У Дніпрі 93-річна жінка одужала від коронавірусу.

Вона мала легкий перебіг COVID-19 без пневмонії та ускладнень. Наразі жінка одужала і почуває себе добре, - про це пише газета "Вісник" з посиланням на Днепр вечерний.

Вона отримала негативний тест на COVID-19 через три тижні після зараження.

Діагноз жінці поставили 6 квітня. Її лікували амбулаторно під контролем сімейного лікаря.

Менш ніж за місяць, результати повторного ПЛР-тестування показали, що 93-річна бабуся повністю одужала від коронавірусної хвороби.

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Теги: коронавірус, бабуся, одужала
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