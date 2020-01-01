У селищі на Волині хочуть реконструювати будівлю готелю





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Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції частини нежитлового приміщення готелю під житловий будинок із вбудованими торгово-офісними приміщеннями в селищі Стара Вижівка, на площі Миру 1в/6 затвердили наказом відділу економіки, містобудування та архітектури Старовижівської РДА.



Замовником виступає громадянин Анатолій Ярута. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель житлової та громадської забудови.



Гранично допустима висотність будівлі становить до 15 метрів (4 поверхи), максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 53 %. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови – до 450 осіб на гектар.

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