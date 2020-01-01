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У селищі на Волині хочуть реконструювати будівлю готелю

У селищі на Волині хочуть реконструювати будівлю готелю
У селищі Стара Вижівка будівлю готелю хочуть реконструювати під житловий будинок.

Про це повідомляє «Волинь Online».

Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції частини нежитлового приміщення готелю під житловий будинок із вбудованими торгово-офісними приміщеннями в селищі Стара Вижівка, на площі Миру 1в/6 затвердили наказом відділу економіки, містобудування та архітектури Старовижівської РДА.

Замовником виступає громадянин Анатолій Ярута. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель житлової та громадської забудови.

Гранично допустима висотність будівлі становить до 15 метрів (4 поверхи), максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 53 %. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови – до 450 осіб на гектар.

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Теги: Стара Вижівка, реконструкція, готель, будинок
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