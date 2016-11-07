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Волинянам пропонують «засвітитися» у кліпі відомого гурту

Волинянам пропонують «засвітитися» у кліпі відомого гурту
Фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк оголосив про зйомки кліпу, в якому зможуть «засвітитися» усі охочі.

Про це розповідає Таблоїд Волині.

«Ми з Фіолетом взялися за нове відео на нашу пісню «Життя прекрасне», яке запланували реалізувати разом з вами. Все просто: ви знімаєте 15-25-секундне горизонтальне відео, як минає ваш карантин (з книгою, ноутом, ранковою зарядкою, кухонними чародійствами, всеможливими дуркуваннями, обіймами і поцілунками з коханими та ін. – креатив тільки вітається!), надсилаєте його нам сюди [email protected] і потрапляєте в наш кліп!», – розповів музикант.


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Теги: Фіолет, кліп, пісня, карантин
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