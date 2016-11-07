Волинянам пропонують «засвітитися» у кліпі відомого гурту





Про це розповідає



«Ми з Фіолетом взялися за нове відео на нашу пісню «Життя прекрасне», яке запланували реалізувати разом з вами. Все просто: ви знімаєте 15-25-секундне горизонтальне відео, як минає ваш карантин (з книгою, ноутом, ранковою зарядкою, кухонними чародійствами, всеможливими дуркуваннями, обіймами і поцілунками з коханими та ін. – креатив тільки вітається!), надсилаєте його нам сюди





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк оголосив про зйомки кліпу, в якому зможуть «засвітитися» усі охочі.Про це розповідає Таблоїд Волині «Ми з Фіолетом взялися за нове відео на нашу пісню «Життя прекрасне», яке запланували реалізувати разом з вами. Все просто: ви знімаєте 15-25-секундне горизонтальне відео, як минає ваш карантин (з книгою, ноутом, ранковою зарядкою, кухонними чародійствами, всеможливими дуркуваннями, обіймами і поцілунками з коханими та ін. – креатив тільки вітається!), надсилаєте його нам сюди [email protected] і потрапляєте в наш кліп!», – розповів музикант.

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