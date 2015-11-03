У селі на Волині невідомі вкрали кущі троянд з території дитячого садка





Про це інформує газета



Працівники дитячого закладу висадили на території садка 10 кущів троянди, однак через кілька днів невідомі вкрали саджанці.



«Вже більше двох тижнів тому біля дитячого закладу працівниками було висаджено 10 кущів троянд, 6 з яких куплені за особисті гроші персоналу Забузького ЗДО, а 4 подаровані батьком вихованців. Їх посадили, удобрили та підливали кожного дня для того, аби і дітям, і батькам, і просто жителям села було естетично приємно проводити час на майданчику.



Однак, напевно, комусь вони стали більш потрібні, раз піднялась рука вночі нахабно викопати і вкрасти. До теперішнього моменту залишалась надія, що той, хто це вчинив, одумається та виправить свій вчинок. Але, напевно, завелись у нашому селі злодії, які не бояться ні гріха, ні совісті, ні відповідальності… Ці невдячні та безсовісні люди завтра можуть обікрасти і вас.



Особисте побажання крадію: нехай троянди цвітуть дуже гарно і тішать тебе, кожного разу нагадуючи тобі про скоєний вчинок», – таке побажання злодію від імені адміністрації Забузького ЗДО залишила на вайбер-сторінці «Рівне ОТГ» дописувачка на ім’я Валентина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випадок стався у селі Забужжя Любомльського району.Про це інформує газета "Волинь" Працівники дитячого закладу висадили на території садка 10 кущів троянди, однак через кілька днів невідомі вкрали саджанці.«Вже більше двох тижнів тому біля дитячого закладу працівниками було висаджено 10 кущів троянд, 6 з яких куплені за особисті гроші персоналу Забузького ЗДО, а 4 подаровані батьком вихованців. Їх посадили, удобрили та підливали кожного дня для того, аби і дітям, і батькам, і просто жителям села було естетично приємно проводити час на майданчику.Однак, напевно, комусь вони стали більш потрібні, раз піднялась рука вночі нахабно викопати і вкрасти. До теперішнього моменту залишалась надія, що той, хто це вчинив, одумається та виправить свій вчинок. Але, напевно, завелись у нашому селі злодії, які не бояться ні гріха, ні совісті, ні відповідальності… Ці невдячні та безсовісні люди завтра можуть обікрасти і вас.Особисте побажання крадію: нехай троянди цвітуть дуже гарно і тішать тебе, кожного разу нагадуючи тобі про скоєний вчинок», – таке побажання злодію від імені адміністрації Забузького ЗДО залишила на вайбер-сторінці «Рівне ОТГ» дописувачка на ім’я

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