У Києві поліція «накрила» ресторан, який працював під час карантину. ФОТО





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Адміністративне правопорушення зафіксовано у Голосіївському районі столиці. На порушника складено протокол. Санкція статті передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень.



Працівники поліції Києва продовжують перевіряти заклади харчування на дотримання карантинних обмежень.





Окрім того, правоохоронці постійно нагадують власникам та співробітникам вказаних об’єктів про адміністративну й кримінальну відповідальність.





За останню добу мобільні групи перевірили 160 закладів харчування, за результатами чого виявили у Голосіївському районі одне правопорушення. Всупереч карантинних обмежень, ресторан працював й обслуговував клієнтів. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на адміністратора закладу складено протокол.



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