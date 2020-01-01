В Україні – 11 411 випадків коронавірусу, з них на Волині – 315: ситуація станом на ранок 2 травня

В Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Центр громадського здоров'я.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 травня в Україні 11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 427 випадків;Дніпропетровська область — 436 випадків;Донецька область — 70 випадків;Житомирська область — 393 випадки;Закарпатська область — 496 випадків;Запорізька область — 267 випадків;Івано-Франківська область — 942 випадки;Кіровоградська область — 394 випадки;м. Київ — 1494 випадки;Київська область — 747 випадків;Львівська область — 465 випадків;Луганська область — 37 випадків;Миколаївська область — 140 випадків;Одеська область — 329 випадків;Полтавська область — 212 випадків;Рівненська область — 689 випадків;Сумська область — 105 випадків;Тернопільська область — 823 випадки;Харківська область — 311 випадків;Херсонська область — 121 випадок;Хмельницька область — 98 випадків;Чернівецька область — 1745 випадків;Черкаська область — 304 випадки;Чернігівська область — 51 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.