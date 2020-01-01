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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 11 411 випадків коронавірусу, з них на Волині – 315: ситуація станом на ранок 2 травня

В Україні – 11 411 випадків коронавірусу, з них на Волині – 315: ситуація станом на ранок 2 травня
В Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 травня в Україні 11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 427 випадків;
Волинська область — 315 випадків;
Дніпропетровська область — 436 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 393 випадки;
Закарпатська область — 496 випадків;
Запорізька область — 267 випадків;
Івано-Франківська область — 942 випадки;
Кіровоградська область — 394 випадки;
м. Київ — 1494 випадки;
Київська область — 747 випадків;
Львівська область — 465 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 140 випадків;
Одеська область — 329 випадків;
Полтавська область — 212 випадків;
Рівненська область — 689 випадків;
Сумська область — 105 випадків;
Тернопільська область — 823 випадки;
Харківська область — 311 випадків;
Херсонська область — 121 випадок;
Хмельницька область — 98 випадків;
Чернівецька область — 1745 випадків;
Черкаська область — 304 випадки;
Чернігівська область — 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба, Україна
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Коментарі 1
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Як можна послаблювати карантин, відкривати ринки і т.д

Кількість хворих аж ніяк не меншає!!! ЗОВСІМ!!!
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