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На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО

На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
Мешканці селища Заболоття Ратнівського району висадили десятки садженців туї у скверах.

Про це інформують на сторінці Заболоттівської ОТГ у facebook.

"Працівники селищної ради взяли участь в благоустрої селища.

Висаджено близько 80 саджанців різних сортів туї на територіі скверів по вулиці 1-го Травня, біля обеліску Слави, селищної ради.

Акція відбулась завдяки активній підтримці місцевого підприємця Корпача Павла Панасовича.

Щиро дякуємо всім причетним до цього дійства!!!", - йдеться в дописі.

На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО

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Теги: Заболоття, озеленення, саджанці
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