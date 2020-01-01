На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО





Про це інформують на сторінці Заболоттівської ОТГ у



"Працівники селищної ради взяли участь в благоустрої селища.



Висаджено близько 80 саджанців різних сортів туї на територіі скверів по вулиці 1-го Травня, біля обеліску Слави, селищної ради.



Акція відбулась завдяки активній підтримці місцевого підприємця Корпача Павла Панасовича.



Щиро дякуємо всім причетним до цього дійства!!!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці селища Заболоття Ратнівського району висадили десятки садженців туї у скверах.Про це інформують на сторінці Заболоттівської ОТГ у facebook "Працівники селищної ради взяли участь в благоустрої селища.Висаджено близько 80 саджанців різних сортів туї на територіі скверів по вулиці 1-го Травня, біля обеліску Слави, селищної ради.Акція відбулась завдяки активній підтримці місцевого підприємця Корпача Павла Панасовича.Щиро дякуємо всім причетним до цього дійства!!!", - йдеться в дописі.

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