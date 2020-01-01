На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
Сьогодні, 19:19
Мешканці селища Заболоття Ратнівського району висадили десятки садженців туї у скверах.
Про це інформують на сторінці Заболоттівської ОТГ у facebook.
"Працівники селищної ради взяли участь в благоустрої селища.
Висаджено близько 80 саджанців різних сортів туї на територіі скверів по вулиці 1-го Травня, біля обеліску Слави, селищної ради.
Акція відбулась завдяки активній підтримці місцевого підприємця Корпача Павла Панасовича.
Щиро дякуємо всім причетним до цього дійства!!!", - йдеться в дописі.
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Про це інформують на сторінці Заболоттівської ОТГ у facebook.
"Працівники селищної ради взяли участь в благоустрої селища.
Висаджено близько 80 саджанців різних сортів туї на територіі скверів по вулиці 1-го Травня, біля обеліску Слави, селищної ради.
Акція відбулась завдяки активній підтримці місцевого підприємця Корпача Павла Панасовича.
Щиро дякуємо всім причетним до цього дійства!!!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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