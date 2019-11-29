Курс валют у Луцьку на 2 травня





Євро при купівлі становить – 29,250, продажу – 29,400.



Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,360.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,240, продаж – 6,350.

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