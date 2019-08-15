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На волинянина, який вивозив сміття за село, склали протокол. ФОТО

На волинянина, який вивозив сміття за село, склали протокол. ФОТО
На мешканця Благодатного склали протокол за викидання сміття в невстановленому місці.

Про це у facebook інформує Іваничівське відділення поліції.

У місці стихійного сміттєзвалища, організованого поблизу селища Благодатне, на якому напередодні виникло чергове загорання, працівниками Іваничівське відділення поліції було виявлено особу, яка викинула на узбіччя ґрунтової дороги сміття.

Чоловік є мешканцем Благодатного. Пояснив, що неодноразово бачив та знає, що його односельці теж викидають на дану ділянку сміття.

На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.

На волинянина, який вивозив сміття за село, склали протокол. ФОТО

Поавохоронцями скеровано місцевій владі пропозиції щодо усунення стихійного сміттєзвалища.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів передбачає накладення штрафу від 340 до 1360 гривень.

На волинянина, який вивозив сміття за село, склали протокол. ФОТО

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Теги: Благодатне, поліція, протокол, сміття
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