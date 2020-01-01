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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За добу – 8 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 2 травня

За добу – 8 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 2 травня
Станом на 10.00 год. 2 травня в області зареєстровано 315 випадів COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

За останню добу зареєстровано 8 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (4), Ковельський район (3), м. Нововолинськ (1).

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 96 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 42 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Ківерцівський район – 27 випадків;
• Ковельський район – 27 випадків;
• Луцький район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Волидимир-Волинський район – 11 випадків;
• Іваничівський район – 6 випадків;
• Камінь-Каширський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Маневицький район – 3 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Локачинський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 25 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 2197 осіб, в тому числі за останню добу – 94 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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Коментарі 2
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А нашим волинським б@ран@м хоч кол на голові... не доходить, що то за хвороба і які наслідки нехтуванням карантином і засобами безпеки! Як почитаєш що у соцмережах пишуть - жах! То не виліковна нація, а волиняки то "особливі" взагалі!!! :(
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Баранів загнали в стойло, одяГНУЛИ в маски, залякали, а ті вівці й ненатішаться, які «розумні»! А подумати головою не можуть, бо нема чим! Сидіть далі по норам, на вулицях і дихати легше, і стадом не смердить!
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