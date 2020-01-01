За добу – 8 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 2 травня

Станом на 10.00 год. 2 травня в області зареєстровано 315 випадів COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.За останню добу зареєстровано 8 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (4), Ковельський район (3), м. Нововолинськ (1).Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 96 випадків, в т.ч. 2 летальних;• м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Старовижівський район – 42 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Ківерцівський район – 27 випадків;• Ковельський район – 27 випадків;• Луцький район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 18 випадків;• Волидимир-Волинський район – 11 випадків;• Іваничівський район – 6 випадків;• Камінь-Каширський район – 5 випадків;• Рожищенський район – 4 випадки;• Любешівський район – 4 випадки;• Маневицький район – 3 випадки;• Шацький район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;• Локачинський район – 1 випадок;• Турійський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 25 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 2197 осіб, в тому числі за останню добу – 94 особи.