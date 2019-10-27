Приміщення «Волиньгаз збуту» у Луцьку відремонтують за пів мільйона гривень





Про це інформує



Замовником виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньгаз збут».



Тендерні пропозиції приймають до 12 травня. Строк виконання робіт – з 12 травня до 31 грудня. Очікувана вартість становить 500 тисяч гривень.



Технічне завдання передбачає влаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами, шпаклювання стін та відкосів, фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумішами, облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками, вкладання плит стельових, сантехнічні роботи, встановлення дверних блоків тощо.

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