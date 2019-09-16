У водія виявили 2,86 проміле алкоголю: повідомили про деталі аварії на Волині. ВІДЕО





Про це пише



Нагадаємо, 1-го травня автівка Фіат Скудо поблизу шахти №9 «Нововолинська»



Як розповів начальник Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк, повідомлення про ДТП поступило о 14:39. На місце виїхав наряд ГРПП.



Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля, мешканець Нововолинська, не впорався з керуванням та злетів у кювет. У результаті алкотесту, який був проведений на місці, в крові чоловіка виявлено 2,86 проміле алкоголю.





На водія був складений протокол за ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння) та за порушення правил дорожнього руху за ст.124 КУпАП. Матеріали будуть скеровані до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За кермом автомобіля, який на трасі Ковель-Жовква, поблизу села Литовеж Іваничівського району, злетів у кювет, перебував п’яний мешканець Нововолинська.Про це пише Буг Нагадаємо, 1-го травня автівка Фіат Скудо поблизу шахти №9 «Нововолинська» злетіла із траси Як розповів начальник Іваничівського відділення поліції, повідомлення про ДТП поступило о 14:39. На місце виїхав наряд ГРПП.Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля, мешканець Нововолинська, не впорався з керуванням та злетів у кювет. У результаті алкотесту, який був проведений на місці, в крові чоловіка виявлено 2,86 проміле алкоголю.На водія був складений протокол за ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння) та за порушення правил дорожнього руху за ст.124 КУпАП. Матеріали будуть скеровані до суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію